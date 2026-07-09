Schwaig holt vier Neue: Trio kommt von Mögeldorf – zwei treffen sofort

Vier Neue für den SV Schwaig: Von der SpVgg Mögeldorf wechselt ein Trio in die Bezirksliga Nord und auch ein junges Talent spielt fortan für die Gelb-Blauen.
Dass die Neuen wissen, wo das Tor steht, haben sie teils direkt bewiesen: Arthur Rein erzielte beim deutlichen 5:0-Testspielsieg des SVS gegen Heßdorf prompt das 1:0. Für den 27-Jährigen ist der Transfer ein richtiger Tapetenwechsel: Über zwei Jahrzehnte trug Rein das Mögeldorf-Trikot. Zuletzt kämpfte sich Rein nach einer Knieverletzung über die Mögeldorfer Reserve zurück und will es am Tivoli nun noch einmal wissen.
Mit ihm wechseln zwei Weggefährten nach Schwaig. Mit Jan Kiehle (24) kommt ein Spieler für das zentrale Mittelfeld. Kiehle, der mit Mögeldorf die Bayerische Hallenmeisterschaft der A-Junioren und mehrere Aufstiege im Herrenbereich feierte, sucht nach elf Jahren im Verein eine neue Herausforderung.
Der dritte im Bunde ist Angreifer Melih Gecim. Der 18-Jährige Knipser kam in der abgelaufenen Saison zehnmal in der Landesliga zum Einsatz, machte aber vor allem in der Kreisklasse auf sich aufmerksam. Mit 22 Saisontoren verhalf Gecim der Mögeldorfer Reserve zum Kreisliga-Aufstieg. Kein anderer Spieler erzielte mehr Treffer für das Meisterteam. Und auch in Schwaig glückte Gecim gegen den SV Unterreichenbach bereits sein erstes Tor.
Komplettiert wird das Neuzugangs Quartett durch Leon Schimming. Der 19-Jährige kommt vom SV Tennenlohe und genoss seine fußballerische Ausbildung unter anderem beim Baiersdorfer SV und beim ASV Neumarkt.
Vor dem Bezirksliga-Auftakt (25. Juli) stehen für den SV Schwaig noch drei Testspiele an. Am Wochenende kommen mit Weisendorf (10. Juli, 19 Uhr) und Mögeldorf (12. Juli, 15 Uhr) zwei Teams der Landesliga Nordost an den heimischen Tivoli.
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