Schwaig holt vier Neue: Trio kommt von Mögeldorf – zwei treffen sofort

Transfer-Viererpack: Rein, Kiehle, Gecim und Schimming verstärken den SV Schwaig. – Foto: SV Schwaig

Vier Neue für den SV Schwaig: Von der SpVgg Mögeldorf wechselt ein Trio in die Bezirksliga Nord und auch ein junges Talent spielt fortan für die Gelb-Blauen.

Dass die Neuen wissen, wo das Tor steht, haben sie teils direkt bewiesen: Arthur Rein erzielte beim deutlichen 5:0-Testspielsieg des SVS gegen Heßdorf prompt das 1:0. Für den 27-Jährigen ist der Transfer ein richtiger Tapetenwechsel: Über zwei Jahrzehnte trug Rein das Mögeldorf-Trikot. Zuletzt kämpfte sich Rein nach einer Knieverletzung über die Mögeldorfer Reserve zurück und will es am Tivoli nun noch einmal wissen.

Mit ihm wechseln zwei Weggefährten nach Schwaig. Mit Jan Kiehle (24) kommt ein Spieler für das zentrale Mittelfeld. Kiehle, der mit Mögeldorf die Bayerische Hallenmeisterschaft der A-Junioren und mehrere Aufstiege im Herrenbereich feierte, sucht nach elf Jahren im Verein eine neue Herausforderung.