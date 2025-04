Schwaig historisch stark: Die besten Meister der Landesliga Südost

Schwaig – Beste Offensive, beste Defensive und 13 Siege am Stück: Der FC Schwaig spielt eine herausragende Saison in der Landesliga Südost. Schon jetzt haben die Sportfreunde 74 Punkte auf dem Konto und damit mehr als zahlreiche Meister der letzten Jahre. Hält die Siegesserie an, wird Schwaig der erfolgreichste Meister der Landesliga Südost aller Zeiten. Nur fünf Meister sammelten überhaupt mehr Zähler als die Mannschaft von Christian Donbeck . Die besten Meister der Landesliga Südost.

Schon früh in der Saison unterstrich der amtierende Spitzenreiter der Landesliga Südost seine Ansprüche. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und machen keine Vergnügungsfahrten“, so Donbeck, der damit schon im Oktober klarstellte: Diese Mannschaft will in die Bayernliga .

3. FC Ismaning, Saison 2015/16; TSV Grünwald, Saison 2023/24; Türkgücü-Ataspor, Saison 2017/18 (78 Punkte)

Gleich drei Landesliga-Meister schossen mit 78 Punkte über die Ziellinie: Der FC Ismaning unter seinem aktuellen Trainer Xhevat Muriqi in der Saison 2015/16, Türkgücü München als Türkgücü-Ataspor unter dem jetzigen Deisenhofen-Trainer Andreas Pummer und der TSV Grünwald im vergangenen Jahr unter Rainer Elfinger. Sogar bei der Tordifferenz trennen die drei Meister nur ein Törchen. (Türkgücü-Ataspor +48 Grünwald +47, Ismaning +46) Schwaig braucht in den verbleibenden fünf Partien noch vier Zähler, um die drei Teams zu überflügeln. Die Tordifferenz ist bereits jetzt deutlich besser (+59).

2. TSV 1880 Wasserburg, Saison 2018/19 (80 Punkte)

Die seinerzeit beste Landesliga-Saison in der Südost-Staffel spielte der TSV 1880 Wasserburg in der Saison 2018/19. Unter Cheftrainer Leonhard Haas, aktuell SpVgg Greuther Fürth II, marschierten die Löwen eindrucksvoll von der Bezirksliga bis in die Bayernliga. Es war der fünfte Aufstieg für Wasserburg in Serie.

1. SV Erlbach, Saison 2021/22 (88)

Bislang unerreicht: Die Fabelsaison des SV Erlbach in der Saison 2021/22. Am Ende der Saison wies der amtierende Meister der Bayernliga eine beeindruckende Ausbeute von 88 Punkten auf und kassierte in 34 Spielen nur 18 (!) Gegentore. Heute wie damals Trainer in Erlbach? Johann Grabmeier und Lukas Lechner, die aktuell in der Bayernliga um den Regionalliga-Aufstieg mitspielen.

Pullach als erstes, Grünwald zuletzt: Alle Meister der Landesliga Südost