Schwaig gut in Form – Nach Jetzendorf wartet nun Türkgücü München

Im dritten Vorbereitungsspiel traf der FC Schwaig auf den Fußball-Landesligisten TSV Jetzendorf und gewann klar mit 3:0 Toren. Danach sah es jedoch zur Halbzeit noch nicht aus, denn die Mannschaft aus dem Landkreis Pfaffenhofen hielt in Durchgang eins gut dagegen, verteidigte geschickt und kam auch das eine oder andere Mal vor das Tor der Gastgeber. Schwaigs aufmerksamer Torwart Philipp Strunk hielt seinen Kasten aber sauber.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich dann aber der Spielverlauf deutlich und Schwaig bestimmte klar die Partie. In der 54. Minute fiel der erste Treffer des Spiels. Nach einem schönen Freistoß von Philipp Gau von der linken Seite stieg Florian Pflügler am Fünfmeterraum am höchsten und köpfte zum 1:0 ein.

Im Anschluss erspielte sich der Bayernligaaufsteiger mehrere gute Chancen, musste aber bis zur 74. Minute warten, bis der zweite Treffer fiel. Leon Roth fing einen Querpass eines Jetzendorfer Verteidigers ab, legte den Ball geschickt auf Raffi Ascher ab, der dem starken Torwart Jeremy Manhard aus 16 Metern keine Abwehrchance ließ.