Schwaig geht im direkten Duell leer aus – Chancenplus reicht nicht Früher Rückstand wird zum Verhängnis von Rainer Hellinger · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Zum Höhenflug setzt der FC Ismaning mit Altin Mashuni beim FC Schwaig mit Keeper Felix Thiel an. – Foto: Christian Riedel

Schwaig verliert das Nachholspiel gegen Ismaning knapp, trotz einiger Chancen und verpasst so wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Schwaig – Sein Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Ismaning hat der FC Schwaig am Dienstagabend nach hartem Kampf in der heimischen NGL-Arena 0:1 verloren und verpasst damit, nach dem Sieg gegen den TuS Geretsried, weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die Personalsituation hatte sich bei den Gastgebern ein bisschen verbessert zum letzten Freitag: Mit Florian Pflügler, der gegen Geretsried beruflich verhindert war, und Vincent Sommer, der krank war und deshalb zunächst nur auf der Bank Platz nahm, kehrten zwei wichtige Stützen des Teams zurück. Leon Roth musste nach seiner blutigen Fußverletzung vom Wochenende ebenso passen wie Hannes Empl, der weiterhin krank war. Trainer Wiggerl Donbeck änderte seine Mannschaft neben Pflügler mit Philipp Gau und Felix Günzel auf zwei weiteren Positionen.

Schwaig geriet früh in Rückstand und brauchte kurz, um sich zu erholen Die Gäste aus Ismaning kamen mit sehr viel Selbstvertrauen nach Schwaig, hatten sie doch nach einem souveränen 4:1-Sieg im ersten Spiel gegen Schalding-Heining überraschend beim Tabellenzweiten TSV Landsberg ein 0:0 geholt. Und dieser Schwung der letzten Partien zeigte sich gleich nach sechs Minuten: Alessandro Cazorla spielte einen hohen Ball über die Schwaiger Abwehr auf Ilkan Atak, der sich auf dem linken Flügel im Eins-gegen-eins durchsetzte, die Kugel von der Grundlinie flach in Richtung Elfmeterpunkt zurücklegte, wo der mitgelaufene Vito Liuzza das Spielgerät direkt unter die Latte schoss. Sebastian Hofmaier, der auf der Torlinie stand, erreichte den Ball nicht mehr. Das war die kalte Dusche für den Gastgeber. Das Team brauchte ein bisschen, um sich von dem Schock zu erholen. In der 20. Minute wäre dann fast der Ausgleich gefallen. Nach einer Ecke von Tim Schels von der rechten Seite kam Raffi Ascher aus sechs Metern zum Kopfball, doch ein Verteidiger klärte im letzten Moment per Kopf auf der Torlinie. Den strammen Nachschuss von Robert Rohrhirsch aus 16 Metern wehrte Torwart Maximilian Retzer mit den Fäusten ab.