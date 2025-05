Schwaig ehrt den Meister – Primus trifft auf formstarkes Garmisch-Partenkirchen

Fanfest ab 18 Uhr, offizielle Meisterehrung durch den Bayerischen Fußballverband und ab 19.30 Uhr das letzte Heimspiel der Sportfreunde gegen den FC Garmisch-Partenkirchen. Der Besuch in der NGL-Arena des FC Schwaig am heutigen Freitagabend lohnt sich also in vielerlei Hinsicht.

„Mit Garmisch kommt die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde“, stellt Schwaigs Trainer Christian Wiggerl Donbeck gleich mal klar. „Die können die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen. Wir wissen, was da auf uns zukommt. Und das ist jetzt von uns überhaupt kein Tiefstapeln“, bleibt sich Donbeck in seiner Herangehensweise treu. Die Sportfreunde haben ihre Erfolgsserie die Winterpause übergreifend inzwischen auf 16 Siege ausgebaut. Und gegen wen war zuletzt kein Sieg gelungen? Es war am 19. Oktober beim 1:1 in Garmisch-Partenkirchen.

„Und seitdem hat Schwaig alles gewonnen?“, fragte selbst ein wenig erstaunt FC-Präsident Arne Albl. Dass man am Fuße der Zugspitze in der zweiten Saison nach der Rückkehr in die Landesliga „hochzufrieden ist und mehr als das Saisonziel erreicht hat“, bestätigt er. Albl zum heutigen Gastspiel in der NGL-Arena: „Schwaig ist Favorit, letzte Saison haben wir eine 0:4-Packung kassiert, aber warum sollte Schwaig nicht auch mal verlieren“. Personell schaut es bei seinem Team gut aus, berichtet Albl.