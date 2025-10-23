 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Schwafheim muss sich neu finden.
Schwafheim muss sich neu finden. – Foto: Roberto Parolari

Schwafheim nach Blitz-Trainerabgang vor Neustart, Vluyn II legt vor

Kreisliga A Moers: Der SV Schwafheim muss den Blitz-Abgang von Trainer Alessandro Vergaro ausgerechnet im Spiel gegen den TV Asberg verarbeiten. Schon am Freitag kann der FC Neukirchen-Vluyn II Die Tabellenführung übernehmen.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 11 in der Kreisliga A Moers: Manche Teams waren im Pokal gefordert, so auch der SV Schwafheim, dessen Trainer Alessandro Vergaro plötzlich zur GSG Duisburg wechselt ist. Jetzt geht es gegen den Tabellenführer TV Asberg - zumindest vor dem Spieltag, denn am Freitag kann die Reserve des FC Neukirchen-Vluyn mindestens zwischenzeitlich die Spitzenposition übernehmen.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Morgen, 20:00 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
20:00
Spieltext SV Menzelen - FC Neuk.-Vlu II

Morgen, 20:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
20:00
Spieltext FC Alpen - Hohenbudb.

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:15live
Spieltext SV Sonsbeck II - SV Millingen

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:30live
Spieltext GSV Moers II - FC Meerfeld

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
13:00live
Spieltext BüdericherSV - Schwafheim II

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:30live
Spieltext Schwafheim - TV Asberg

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00live
Spieltext VfL R´hausen - Rheurdt-Sch.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:00live
Spieltext Lüttingen - Rumelner TV

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
13:00
Spieltext SV Budberg II - C. Rheinberg

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Budberg II
So., 02.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - Büdericher SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SSV Lüttingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - VfL Rheinhausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Schwafheim
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Asberg - SV Sonsbeck II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - GSV Moers II
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg
So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld
So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

_______________

