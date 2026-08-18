»Schwärzeste Stunde« in Weiden – Aschaffenburg last-minute

Torjäger Selim Mjaki (links) und der ASV Neumarkt warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Bei Fortuna Regensburg setzte es eine 1:4-Pleite. – Foto: Florian Würthele

Nach dem 6. Spieltag grüßen der ASV Cham und die DJK Gebenbach punktgleich von der Tabellenspitze der Bayernliga Nord. Das Oberpfälzer Duo war am Dienstagabend gegen Jahn Regensburg II bzw. Don Bosco Bamberg erfolgreich. Der bisherige Erste FC Eintracht Bamberg kassierte im Top-Spiel bei Viktoria Aschaffenburg ein ganz spätes Gegentor und spielte 1:1-unentschieden. Ein Debakel erlebte derweil die weiterhin sieglose SpVgg SV Weiden. Das neue Tabellenschlusslicht quittierte gegen eine spielstarken TSV Kornburg eine deftige 2:7-Heimschlappe. Neben Weiden und Don Bosco Bamberg wartet auch der ASV Neumarkt weiter auf den ersten Saisonsieg. Die Adler kassierten bei der im Aufwind befindlichen Fortuna Regensburg eine 1:4-Pleite. Die Stimmen zum Dienstags-Spieltag:



Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht richtig im Spiel und haben uns wieder viele eigene Fehler erlaubt. Trotzdem hatten wir die bessere Torchancen. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel total beherrscht und einfach gespielt, was wir zuvor nicht geschafft haben. Der Ausgleich war hochverdient. Wir hätten durchaus einen Elfmeter bekommen können und haben weitere gute Chancen nicht genutzt. Anhand vom Aufwand, der Präsenz und der körperlichen Fitness hätten wir den Sieg absolut verdient gehabt.“







Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Beim Gegentor haben wir ein Geschenk verteilt und liefen erstmal einen Rückstand hinterher. Wenn wir es schaffen, das noch abzustellen, sind wir richtig stark. Wir lassen uns nicht umwerfen nach dem Gegentor, zeigen eine gute Reaktion, antworten gut. Wenn Selbstbewusstsein, Leichtigkeit und mannschaftliche Geschlossenheit da sind, braucht man in der Liga vor niemandem Angst haben. Das haben wir heute gezeigt. Bei der Startelf bin ich ein wenig ins Risiko gegangen. Das funktioniert zurzeit, alle machen gut mit. Wir sind wieder auf einem guten Kurs und so kann es gerne mitnehmen – auch wenn wir nicht übermütig werden dürfen.“







Christian Breunig (Trainer Würzburger FV): „Wir waren von der ersten Minute an klar überlegen und haben uns mit der 3:0-Führung verdient belohnt. Der Anschlusstreffer kurz vor der Pause war dann ärgerlich – der hat den Gegner zurück ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit hatten wir die Möglichkeiten, den Deckel draufzumachen, verpassten es aber, das Spiel klar zu entscheiden. Durch das zweite Gegentor wurde es nochmal unnötig spannend. Unterm Strich ein verdienter Heimsieg.“



Andreas Baumer (Trainer TSV Neudrossenfeld): „Würzburg traf mit drei Torschüssen in der ersten Halbzeit dreimal. Noch vor der Halbzeit gelang uns zwar der Anschlusstreffer, jedoch erhielten erhielten wir zeitgleich durch eine Undiszipliniertheit die Rote Karte. Mit einer kämpferisch guten Leistung gelang uns in der zweiten Halbzeit leider nur noch das 3:2. Trotz großen Kampfes wurden wir nicht mehr belohnt.“













Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wir waren heute zu keiner Zeit im Spiel, haben nicht einmal den Fuß in die Tür rein gebracht. Was heißen mag, dass uns ein spielstarkes Kornburg an einem unserer schlechtesten Tage erwischt hat. Viele Mannschaften schmeißt sowas in dieser Situation um – uns nicht. Ich weiß das, weil ich diese Jungs seit Jahren kenne. Es ist durchaus die schwärzeste Stunde, seitdem ich hier bin. Aber: Wir werden aufstehen und kämpfen, das tut man, wenn man am Boden liegt!“







Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): „Ein bisschen komisches Spiel. 5:2 klingt erstmals deutlich. So war es aber eigentlich nicht. Wir führten zwar schnell mit 2:0, haben dann aber unerklärlicherweise das Heft aus der Hand gegeben und waren nicht mehr so sauber. Ähnliches passierte nach unserem Treffer zum 3:1. So deutlich wie das Ergebnis war das Spiel nicht. Auch die drei Punkte nehmen wir mit, sind zufrieden und freuen uns jetzt aufs kommende Heimspiel gegen Weiden.“







Johannes Frisch (Teamorganisator SSV Jahn Regensburg II): „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und das Spiel im Griff gehabt, ohne dabei Großchancen zu generieren. In der zweiten Halbzeit konnte Cham nach einer Großchance von uns auf die Führung den Druck erhöhen. Wir überstanden diese Druckphase mit viel Leidenschaft und bestraften uns dann selbst einem Fehler im Spielaufbau, den Cham eiskalt nutzte. Wir haben dann noch alles versucht, aber am Ende hat es nicht für mehr gereicht.“







Michael Göttler (Trainer TSV Nördlingen): „Wir spielten eine sehr gute erste Halbzeit und gingen mit einer verdienten Führung in die Pause. Leider hatten wir zehn Minuten nach der Halbzeit einen kurzen Durchhänger, was der Gegner eiskalt ausnutzte und das Spiel komplett auf den Kopf stellte. Wir arbeiteten uns wieder sehr gut in die Partie und stellten auf 3:2. Pech hatten wir, dass wir hintenraus durch einen individuellen Fehler das 3:3 bekamen. Insgesamt können beide Mannschaften mit dem Punkt leben. Ein leistungsgerechtes Ergebnis.“







Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): „Es war das erwartet schwere Spiel. Bamberg hat uns das Leben sehr schwer gemacht und hat echt ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit war es wild und wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Bamberg hatte aber unmittelbar vor dem 1:0 und 2:0 selbst Riesenbretter. Es kann auch gut und gerne mit einem 5:3 für uns in die Halbzeit gehen, von den hundertprozentigen Torchancen ausgehend. Die zweite Halbzeit lief ähnlich. Wir haben es verpasst, relativ zeitnah das vierte Tor hinterherzulegen. Bamberg hatte richtig gefährliche Bretter. Am Ende des Tages ein verdienter Sieg anhand der Anzahl an Top-Chancen, die wir uns herausgespielt haben. Trotzdem ist es definitiv ein Sieg, für den wir hart arbeiten und schuften mussten.“



