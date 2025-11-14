Schwächstes Auswärtsteam trifft auf beste Heimelf

Fußball-Mittelrheinliga: Die Sportfreunde Düren spielen am Sonntag bei Regionalligaabsteiger Eintracht Hohkeppel.

Die Sportfreunde Düren sind aktuell das einzige Team der Fußball-Mittelrheinliga, das in der Fremde noch ohne Punktgewinn ist. In sämtlichen fünf Partien trat der Aufsteiger die Heimreise mit einer Niederlage im Gepäck an. Am Sonntag startet die Mannschaft den nächsten Versuch. Ziel ist dieses Mal Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel.

„Die Rollenverteilung ist klar“, sagt Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan, der weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Hohkeppel hat einen teuren und sehr guten Kader mit vielen guten Einzelspielern. Über kurz oder lang wird die Mannschaft unter den Top drei stehen.“ Es müsse sehr viel passen, damit seine Mannschaft etwas Zählbares mitnimmt. Zumal die Eintracht in der Heimtabelle den ersten Platz belegt.

Verzichten muss Marcel Demircan auf den erkrankten Luca Bergstreiser sowie Marc Wollersheim, der in der Vorwoche vom Platz gestellt wurde. Freiwillig verzichtet der Trainer seit kurzem zudem am Spieltag auf einige Akteure. Erlaubt sind zwölf Ersatzspieler, Demircan nimmt inzwischen nur noch 16 bis 17 Akteure mit in den Kader.

„Wir wollen die Intensität erhöhen und die Frage lautet jetzt: Wer bewirbt sich im Training für einen Kaderplatz?“, erklärt Demircan und ergänzt: „Es muss im Training auch mal weh tun. Wir müssen alle eine Schippe drauf legen.“

Der Elfmeter gegen Frechen

Die Partie vorige Woche gegen Frechen hat er noch nicht ganz abgehakt. Vor allem die Elfmeterentscheidung kurz nach der Pause. Bilder belegen im Nachhinein, dass das Handspiel, sofern es denn eins war, deutlich außerhalb des Strafraums stattfand.

Dennoch räumt der Trainer nach erfolgter Videoanalyse ein, dass Frechens Sieg in Ordnung ging. Er verlangt von seinen Spielern vor allem eine „überzeugendere Zweikampfführung“. Wenn seine Mannschaft am Sonntag in Hohkeppel nicht diszipliniert und aggressiv spiele, werde es sehr schwer.

Die Spiele am Wochenende: Hennef - Porz, 1. FC Düren - Bornheim (beide So., 14.30), Merten - Wegberg-Beeck (So., 15.00), Fortuna Köln II - Königsdorf, Hohkeppel - Sportfreunde Düren, Frechen - Bergisch Gladbach (alle So., 15.30), Pesch - Siegburg (So., 15.45)

