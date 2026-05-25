Schwächste Wormatia-Saison seit 21 Jahren endet versöhnlich

Reichlich Tore bekamen die Wormatia-Fans im Schlussspurt dieser Saison zu sehen. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Die meisten Mannschaften in der Fußball-Oberliga haben noch ein Spiel vor sich. Nicht aber der VfR Wormatia Worms, der durch die Vorverlegung des Rundenfinals bei RW Koblenz (2:4) auf den vorigen Mittwoch zu einem Saisonabschluss vor heimischem Publikum kam. Und das wurde nach dem 8:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Eppelborn erneut mit Toren verwöhnt.

Tore, Intensität, diese Begriffe nennt Lemm zuerst. Die hochsommerlichen Temperaturen nahmen ihren Einfluss, aber auch der Wille der Wormser, dieser verkorksten Saison zumindest ein versöhnliches Ende zu verschaffen. Tobias Edinger, Luca Baderschneider, Noah Maier, Bobby Edet, Niklas Meyer und David Schehl sagten auf dem Feld Servus. Auch Marc Nauth und John Dos Santos wurden vor dem Spiel verabschiedet, ebenso wie Christian Adam und Christoph Schunck aus dem Trainerteam. Zudem wurde der Vertrag mit Kerem Kabadayi aufgelöst.

Das 4:3 (3:1) gegen den Tabellendritten FC Emmelshausen-Karbach war der erste Sieg gegen ein Top-Vier-Team. Und es stellt sicher, dass der VfR die Saison als Tabellenachter beendet. Es ist das schwächste Resultat seit der Saison 2004/05, das zum Neuanfang verpflichtet. Der künftige Chefcoach Artur Lemm stellte sich in Halbzeit zwei schon einmal bei WormatiaTV vor. Und sah gegenüber seinem Besuch in Koblenz eine „ganz andere Dynamik, ganz andere Lust auf den Fußball, den wir auch spielen wollen“.

Zwei Abgänge verabschieden sich mit Toren

Schehl (4.) und Maier (14.) durften, mit Flachschüssen ins lange Eck nach sauberen Spielzügen, noch einmal jubeln. Mert Özkaya ließ den Ball im Anschluss an einen Einwurf ins lange Eck kullern (30.). Auf Linus Wimmers Abstauber (39.) zum 1:3 reagierte wiederum Özkaya per Flachschuss von der Strafraumgrenze (62.) – Saisontor Nummer 21, neben 17 Vorlagen.

Um Baderschneiders Alu-Kracher (82.) herum drehten die Gäste noch einmal auf. Kieran Ike löffelte den Ball in den Winkel (74.) und machte per Zwölf-Meter-Flachschuss den Doppelpack perfekt (87.). Das vermeintliche 4:4 der Gäste wurde wegen Abseits weggepfiffen. „Glück gehabt“, kommentierte Lemm die Fehlentscheidung. Am 22. Juni lädt der 51-Jährige zum Trainingsauftakt.

Freibier und ein Dankeschön an die Spieler

Nach dem Spiel gab es erst einmal Freibier für die 656 Zuschauer. „Ich glaube, dass wir uns schon in der Sommerpause befinden“, ging Gästetrainer Patrick Kühnreich hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. Diese sei eher wie ein Abstiegskandidat aufgetreten. Daher sei der Wormser Sieg auch verdient gewesen. Wormatia-Interimstrainer Björn Weisenborn freute sich über das Ergebnis, „das wohl keiner so erwartet hätte“. Den Plan, direkt vorne drauf zu gehen, hatte Weisenborn ob der Temperaturen wieder ad acta gelegt. Karbacher Fehler luden zu Toren ein, die Wormser sagten gern danke.

Weisenborn war nach der Entlassung von Anouar Ddaou in die Bresche gesprungen und kehrt mit einer Bilanz von zwölf (allesamt daheim geholten) Punkten aus sieben Spielen wieder in seine alte Rolle als U21-Trainer zurück. Dass die Mannschaft sich nach Negativserie und internen Turbulenzen noch einmal so reingehauen habe, sei keine Selbstverständlichkeit: „Die Jungs haben wirklich Moral gezeigt.“

Wormatia Worms: Edinger – Fladung, Makanda, Baderschneider – Gotthardt, Siontis (85. Nauth), Graf (46. K. Özkaya), Schehl (68. Sayed) – M. Özkaya – Meyer (73. Jäger), Maier (46. Edet).