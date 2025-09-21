Schwächste Saisonleistung reicht Aschheim zu 1:0

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff schüttelte Vincenzo Contento den Kopf – erleichtert, weil der Gegner nicht noch den Ausgleich erzielt hatte, und enttäuscht, weil seine Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten geblieben war. „Das war unsere bisher schwächste Leistung in dieser Saison“, stellte der Trainer des FC Aschheim nach dem 1:0 seiner Bezirksliga-Fußballer gegen den SB DJK Rosenheim fest. Immerhin: Die Leistung genügte, um weiter ungeschlagen zu bleiben und nach Punkten zu Spitzenreiter VfB Forstinning (1:1 in Aschau) aufzuschließen.

Den einzigen Treffer des Abends markierte Diego Contento in der 28. Minute. Zunächst war der Ex-Profi 18 Meter vor dem Rosenheimer Kasten von Benedikt Mittermayr gefoult worden, dann landete der noch abgefälschte Freistoß des 35-Jährigen im Kreuzeck.

Der Tabellenzehnte aus Rosenheim hatte sich gut auf die Aschheimer eingestellt und verteidigten konzentriert, wurde allerdings auch von der FCA-Offensive vor keine größeren Probleme gestellt. „Rosenheim war von Anfang an in den Zweikämpfen drin, und wir haben zu viele Fehler schon im Spielaufbau gemacht, einfach nicht sauber gespielt“, sagte Coach Contento.

Klare Abschlüsse waren rar gesät. Aschheim hatte bei zwei guten Rosenheimer Möglichkeiten Glück, dass der Ball nicht im Netz landete, eine weitere FCA-Gelegenheit vergab Angreifer Didier Nguelefack, als er den Ball nicht voll traf und der Schuss knapp rechts am Tor vorbeiging (35.). Die Rosenheimer machten mächtig Meter, um sich aggressiv und mit einer prima Raumaufteilung den Aschheimer Angriffen entgegenzustemmen und schnupperten so an einem Unentschieden. „Bei uns ging diesmal einfach nicht so viel zusammen“, sagte Vincenzo Contento: „Aber du musst so ein Spiel auch mal dreckig gewinnen.“ (guv)

FC Aschheim – SB DJK Rosenheim 1:0 (1:0) Aschheim: Jakob – Müller (76. Wagner), Pancic, Bajraktari (90.+4 Luzzi), Gschwend – Di. Contento, Schubert (81. Effiong), Trabelsi, Antonic (62. Wimmer) – Saponaro (81. Hones), Nguelefack Tor: 1:0 Di. Contento (28.) – Schiedsrichter: Steinbach (FC Mintraching) – Zuschauer: 100