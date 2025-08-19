Matthew Carswell (links) und der FC Amberg enttäuschten im Stadtderby. – Foto: Charly Becherer

»Schwächste Leistung der Saison«: FC Amberg rettet Derby-Punkt Bezirksliga Nord, Dienstag: Inter Bergsteig lässt sich den Derbysieg im letzten Moment aus den Händen reißen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord Inter Amberg FC Amberg

Was für ein Schlusspunkt im Stadtderby der Bezirksliga Nord zwischen dem FC Amberg und dem SV Inter Bergsteig Amberg! Rund 700 Zuschauer im Stadion am Schanzl sahen, wie der Inter ganz nah dran war am Außenseiter-Sieg. Und wie Max Witzel weit in der Nachspielzeit einen Freistoß in den Torwinkel zum 3:3 versenkte.



Roman Reinhardt, Sportlicher Leiter des FC Amberg, ließ kein gutes Blatt an der Darbietung seiner Mannschaft: „Das war heute die mit Abstand schwächste Leistung der Saison. Vielleicht hat uns das frühe 1:0 nicht gutgetan. Wir haben heute überhaupt nicht unser Spiel auf den Platz getan, haben uns schwergetan und am Ende glücklich das Unentschieden erzielt. Das war eine ganze schwache Leistung. Am Ende haben wir Moral bewiesen, wir können uns aber nicht mit der Leistung zufriedengeben.“



