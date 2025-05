Schwächephase ändert nichts an herausragender Saison

Die verbleibenden vier Spieltage sollen genutzt werden, um mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause zu gehen, dabei den vierten Rang zu behaupten und ab Juli voller Vorfreude die neue Runde anzugehen. Die Voraussetzungen dafür sind nahezu ideal in der Römerstadt. "Der Kader bleibt zusammen, wir holen den ein oder anderen talentierten jungen Spieler aus unserer Zweiten dazu und darüber hinaus gibt es eventuell weitere Neuzugänge", verrät Bonset. Er selbst macht zusammen mit Bas weiter. Das Duo hat noch nicht fertig beim FV, wo die Aussichten beinahe rosig sind.

Es folgten vier Spiele mit nur zwei Punkten. Für die beiden Ladenburger Coaches ist die Saison dennoch ein großer Erfolg. "An dieser Einschätzung wird sich nichts mehr ändern, egal wie die kommenden Wochen verlaufen", so Bonset, der keinen Zweifel daran hat, dass es spielerisch wieder besser laufen wird. Er sagt: "Das haben wir bereits am letzten Sonntag beim 2:2 gegen Käfertal bewiesen, als wir die Mehrzahl an Chancen hatten und durchaus hätten gewinnen können."

Die anstehende Partie fällt in die Kategorie Derby. Am Sonntag um 15 Uhr ist Anpfiff bei der TSG Lützelsachsen. In der Vorrunde gab es ein grandioses 6:1 für Ladenburg, was Bonset zur Vorsicht an seine Kicker mahnt: "So wird es dieses Mal sicher nicht ablaufen, Lützelsachsen hat sich stabilisiert und ohnehin eine richtig gute Mannschaft beisammen."

Beim FV Leutershausen ist man nicht unglücklich darüber, dass die Saison bald vorüber ist. Der Kreispokalsieger des Vorjahres tut sich heuer extrem schwer und konnte sich nie wirklich von den Abstiegsrängen absetzen. Damit in den verbleibenden Wochen gar nicht erst das große Zittern beginnt, soll am Sonntag ein dreifacher Punktgewinn beim ASV Feudenheim für Ruhe sorgen. Die Feudenheimer bewegen sich laut Tableau auf Augenhöhe mit Leutershausen, was für eine hart umkämpfte Partie spricht.