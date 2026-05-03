Schwächen des Gegners nicht genutzt

Beim nächsten Topteam in Forchheim verkaufte sich der TSV wie schon in der Vorwoche gegen Spöck teuer, konnte den schwachen Auftritt des Tabellenführers aber nicht nutzen, um selbst etwas Zählbares einzuheimsen. Von Beginn an erkannte man den gravierenden Unterschied in der Tabelle auf dem Feld keineswegs, weil der TSV mutig in die Partie startete und die Gastgeber vor allem mit den Vorstößen von Felix Rapp auf der rechten Außenbahn so ihre Probleme hatten. Richtige Torchancen sprangen dabei zunächst nicht heraus, erst ein 25-Meter-Freistoß von Kapitän Balzer, der knapp über die Latte flog, ließ sich als Torabschluss notieren (9.). So kam es wie so oft und der Gegner ging durch seine erste Torchance früh in Führung (12.). Einen weiteren FV-Treffer erkannte das elsässische SR-Gespann aufgrund einer Abseitsstellung nicht an, bevor sich Baier im TSV-Kasten mit einer tollen Flugparade bei einem Distanzschuss von Rastetter auszeichnete (19.). Nach einem fragwürdigen Eckball prallte der Ball zunächst ans Aluminium, doch Striby schaltete am schnellsten und besorgte mit seinem Doppelpack das 2:0 (25.). Fast hätte Balzer nach einem schönen Spielzug den Anschluss hergestellt, zielte nach starker Vorarbeit von Meier, Guthmann und Bodemer aber etwas zu weit rechts (35.), sodass das 2:0 zur Pause Bestand hatte.

Zurück auf dem Feld musste sich Baier mit einer Doppelparade im kurzen Eck auszeichnen (49.), danach sah man vom Tabellenführer offensiv aber nicht mehr viel. Stattdessen erspielte sich die Bernecker-Elf zunehmend Feldvorteile, wobei Luca Balzer aus der Distanz das Tor knapp verfehlte (61.). Auf der Gegenseite rettete unser Captain nach einem Freistoß von rechts kurz vor der Linie. Einen langen Ball von Guthmann erkämpfte sich der eingewechselte Marcel Baier stark gegen den Forchheimer Verteidiger und legte auf den freistehenden Bodemer quer, der am langen Pfosten leider nur selbigen traf (66.). Auch Kapitän Balzer scheiterte in der Schlussphase am Aluminium und FV-Keeper Ukaj parierte den Nachschuss von Rapp (88.). In der Folge passierte nichts mehr Nennenswertes, sodass die Punkte trotz eines ordentlichen Auerbacher Auftritts wieder mal beim Gegner bleiben.