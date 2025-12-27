Schwächen beim FC Neuhausen? Bogosch: "Nirgends!"

Sachliche Bestandsaufnahme zur Winterpause

Beim FC Neuhausen 80 herrscht zur Winterpause kein Grund für laute Töne, aber auch keiner für Selbstzweifel. Spielleiter Lars Bogosch ordnet den bisherigen Saisonverlauf nüchtern ein. „Im Soll“, lautet sein knappes, aber bewusst gewähltes Urteil. In der Kreisliga B1 Alb bewegt sich der Klub damit in jenem Bereich, den man intern erwartet hat – weder über- noch unterperformend, vielmehr stabil und kontrolliert.

Integration als sportliches Fundament

Besonders zufrieden zeigt sich Bogosch mit einem Aspekt, der für viele Mannschaften in unteren Ligen eine Herausforderung darstellt. „Die Integration der neuen und vor allem jungen Spieler“ hebt er ausdrücklich hervor. Dass dieser Prozess bislang reibungslos verlief, ist für den FC Neuhausen 80 mehr als nur ein Randaspekt. Die erfolgreiche Einbindung junger Akteure stärkt nicht nur die aktuelle Mannschaft, sondern legt auch das Fundament für die kommenden Spielzeiten.

Keine Baustellen, kein Aktionismus

Bemerkenswert ist die Klarheit, mit der Bogosch mögliche Schwachstellen verneint. Auf die Frage nach Problemen antwortet er schlicht: „Nirgends.“ Für einen Amateurverein ist das eine seltene Feststellung – und zugleich ein Hinweis auf funktionierende Abläufe, stabile Strukturen und eine Mannschaft, die innerhalb und außerhalb des Platzes geschlossen wirkt.

Klare Zielsetzung für die Rückrunde

Trotz aller Sachlichkeit bleibt der Blick nach vorn ambitioniert. „Um den Aufstieg mitspielen“, formuliert Bogosch das Ziel für den weiteren Saisonverlauf. Es ist keine Kampfansage, sondern eine realistische Zielmarke, die zur bisherigen Entwicklung passt. Neuhausen will nicht verwalten, sondern gestalten – ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren.

Pause, Planung und Trainingslager

Auch der Fahrplan für die kommenden Wochen ist klar definiert. „Pause bis zum 27.1“, sagt Bogosch, ehe die Vorbereitung wieder anläuft. Ein besonderer Höhepunkt folgt kurz darauf: „vom 30.1.-1.2. Trainingslager in München“. Neben sportlichen Inhalten dürfte dieses Trainingslager auch als Teambuilding-Maßnahme dienen und den Zusammenhalt weiter stärken.

Gezielte Verstärkung im Winter

Personell setzt der FC Neuhausen 80 auf Qualität statt Quantität. „Thomas Sieber kommt noch ins Team hinzu“, bestätigt Bogosch. Der Neuzugang spielte zuvor bei der SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen und soll die Mannschaft gezielt verstärken, ohne bestehende Strukturen aufzubrechen.

Ligaprognose mit klarer Meinung

Einen Favoriten für den Titel sieht Bogosch ebenfalls. Auf die Frage nach Meisterschaft und Abstiegskampf antwortet er knapp: „Dettingen II“. Eine Einschätzung ohne Umschweife – und ein weiterer Beleg für den nüchternen Blick, mit dem der FC Neuhausen 80 in diese Saison geht.