Schwächelnder Meister: Buchbach rechnet sich in Nürnberg was aus

Der TSV Buchbach trifft auf den 1. FC Nürnberg II. – Foto: Michael Buchholz/FuPa

Der TSV Buchbach tritt heute um 18 Uhr beim 1. FC Nürnberg 2 an. Der amtierende Meister ist nach zwei Runden noch ohne Punkt.

Die Gäste haben mit dem 1:1 bei Schwaben Augsburg und dem 5:1 gegen VfB Eichstätt einen mehr als ordentlichen Start erwischt. „Wir fahren nach Nürnberg, um die drei Punkte mitzunehmen“, hat Trainer Sven Zurawka schon nach dem Pokalsieg deutlich gemacht. Elf Treffer aus den letzten beiden Begegnungen sprechen eine deutliche Sprache. Aber in Nürnberg müssen sich die Buchbacher auf mehr Gegenwehr einstellen.

Drei Tage nach dem 6:1-Pokalsieg in Wasserburg muss der TSV Buchbach wieder in der Fußball-Regionalliga ran, heute um 18 Uhr beim 1. FC Nürnberg 2, der als amtierender Meister der Liga einen glatten Fehlstart erwischt hat und nach zwei Runden noch punktlos ist.

Das junge Ensemble von Trainer Andreas Wolf, in dem wieder zahlreiche neue Gesichter zu sehen sind, verteidigt bislang solide. Nur nach vorn fehlen noch die Lösungen. Die will Zurawka dem Gegner heute auch nicht ermöglichen, fordert er doch von seiner Mannschaft noch konsequenteres Abwehrverhalten.

Personell gibt es keine großen Veränderungen: Daniel Muteba war schon in Wasserburg im Kader, bekam aber noch keine Minuten. Je nach Spielverlauf dürfte er am Nürnberger Max-Morlock-Platz aber als Joker paratstehen. Sicher nicht dabei ist Josue M’bila (Knie). Auch für Keeper Oskar Preil und Mittelfeldmann Florian Wiedl dürfte es heute noch nicht reichen.

Tipp: 1:0 für Buchbach