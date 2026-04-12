Schwäbisch Hall verliert zu neunt, Öhringen geht in Weinstadt unter

Vor 200 Zuschauern ereignete sich die große Überraschung. Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfing den Tabellenführer FV Löchgau mit einer konzentrierten defensiven Ausrichtung, an der sich die Gäste über weite Strecken die Zähne ausbissen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und der spürbaren Nervosität des Spitzenreiters. In der 78. Minute erzielte Gabrijel Kolar das Tor zum 1:0-Endstand für die Hausherren. Dieser Erfolg lässt Leonberg mit nun 30 Punkten klettern, während der FV Löchgau (50 Punkte) durch diese Niederlage seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze eingebüßt hat. ---

200 Zuschauer sahen im Schönebürgstadion eine dramatische Begegnung zwischen dem TSV Crailsheim und dem GSV Pleidelsheim. Zunächst gingen die Crailsheimer durch Louis Hermann in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Pleidelsheim bewiesen jedoch Moral und kamen kurz vor dem Seitenwechsel durch Jan Schlipf, der in der 43. Minute zum 1:1 traf, zurück in die Partie. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der GSV in der Nachspielzeit entscheidend zu: Patrick Sirch markierte in der 90.+2 Minute das 1:2. ---

In Ilshofen entwickelte sich vor 120 Zuschauern eine zähe Angelegenheit, in der die Defensive der Hausherren die Basis für den Erfolg legte. Der TSV Ilshofen empfing den TV Oeffingen und agierte mit der notwendigen Geduld, um die stabilen Reihen der Gäste zu überwinden. In einer Phase, in der das Spiel auf beide Seiten hätte kippen können, bewies die Heimelf die größere Effizienz. Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für Ilshofen erzielte Mark Varga in der 53. Minute. ---

Die SG Schorndorf hat beim SSV Schwäbisch Hall mit 3:0 gewonnen und damit ihre starke Saison eindrucksvoll untermauert. Mann des Tages war Matthias Morys, der in der 37. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhte und in der 77. Minute auch noch das 3:0 folgen ließ. Schorndorf nutzte seine Chancen kompromisslos. Für Schwäbisch Hall wurde die Partie auch wegen der Platzverweise bitter. Ali Gökdemir sah in der 41. Minute Rot, David Svecak kurz darauf Gelb-Rot. Damit geriet das Spiel endgültig aus Haller Sicht aus der Kontrolle. Schorndorf steht nun mit 42 Punkten auf Rang drei, Schwäbisch Hall bleibt bei 34 Punkten und rutscht in eine Zone, in der jeder Rückschlag schmerzt.

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Die Sport-Union Neckarsulm hat beim SV Kaisersbach mit 4:2 gewonnen und damit einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren. Überragender Mann war Mattia Trianni, der mit seinen Treffern in der 31., 53. und 56. Minute einen Hattrick erzielte. Als Darius-Constantin Tieranu in der 75. Minute auf 4:1 erhöhte, schien die Partie längst entschieden. Doch Kaisersbach stemmte sich noch einmal mit aller Kraft gegen die Niederlage. Luis Bauer und Anakin Holdinghausen trafen für die Gastgeber, dazwischen fiel noch ein weiterer Treffer im turbulenten Schlussabschnitt. Am Ende aber blieb es beim Sieg der Sport-Union Neckarsulm, die sich mit 35 Punkten auf Rang sechs verbessert. Kaisersbach bleibt mit 15 Punkten tief im Keller.

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Die SG Weinstadt hat ein Spiel voller Wucht und Tempo mit 7:3 gegen die TSG Öhringen gewonnen. Früh überrollte der Gastgeber den Gegner: Kujtim Sylaj traf in der 1. und 6. Minute, Abdul Hakem Surasi Hamld legte in der 8. und 30. Minute nach. Schon nach einer halben Stunde war die Richtung dieser Partie klar, auch wenn Öhringen durch Philipp Schropp verkürzte. Doch Weinstadt hielt die Schlagzahl hoch. Faton Sylaj, Elton Selimi und Jonas Weinle sorgten für weitere Treffer, während Luca Provvido und Alex Cosentino das Ergebnis für Öhringen etwas korrigierten. Mit 34 Punkten rückt Weinstadt auf Rang sieben vor, Öhringen bleibt mit 36 Punkten Fünfter. Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, aber am Ende ein klarer Sieg.

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