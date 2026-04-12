Schwäbisch Hall verliert zu neunt, Öhringen geht in Weinstadt unter

Zum Abschluss des 22. Spieltags der Landesliga Württemberg, Staffel 1 haben mehrere Mannschaften ein unübersehbares Zeichen gesetzt. SG Schorndorf festigte mit einem klaren Auswärtssieg ihre starke Position im oberen Tabellendrittel, SG Weinstadt lieferte ein wildes Offensivspektakel, und die Sport-Union Neckarsulm sammelte wichtige Punkte im dicht gedrängten Mittelfeld. Im Tabellenkeller verschärfte sich die Lage für andere Teams dagegen spürbar.
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Der SKV Rutesheim untermauerte vor heimischer Kulisse seine Aufstiegsambitionen und feierte einen am Ende klaren Erfolg. Den Grundstein für diesen wichtigen Dreier legten die Hausherren in einer hochemotionalen ersten Halbzeit. Den ersten Treffer der Partie erzielte Laurin Stütz in der 13. Minute zur 1:0-Führung für den SKV. Der TSV Heimerdingen 1910 zeigte sich jedoch kampfstark und fand eine prompte Antwort: Haris Gudzevic glich in der 25. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus.
Doch die Freude der Gäste über den Ausgleich währte nicht lange, denn Rutesheim blieb am Drücker. Erneut war es Laurin Stütz, der in der 37. Minute zur 2:1-Führung traf und damit sein Team wieder auf Kurs brachte. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte der SKV für die Vorentscheidung: Maxim-Maurice Russ erhöhte in der 42. Minute auf den 3:1-Endstand. In der Schlussphase wurde die Atmosphäre hitzig: Hakan Tepegöz sah in der 90. Minute die Rote Karte.
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Vor 200 Zuschauern ereignete sich die große Überraschung. Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfing den Tabellenführer FV Löchgau mit einer konzentrierten defensiven Ausrichtung, an der sich die Gäste über weite Strecken die Zähne ausbissen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und der spürbaren Nervosität des Spitzenreiters. In der 78. Minute erzielte Gabrijel Kolar das Tor zum 1:0-Endstand für die Hausherren. Dieser Erfolg lässt Leonberg mit nun 30 Punkten klettern, während der FV Löchgau (50 Punkte) durch diese Niederlage seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze eingebüßt hat.
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200 Zuschauer sahen im Schönebürgstadion eine dramatische Begegnung zwischen dem TSV Crailsheim und dem GSV Pleidelsheim. Zunächst gingen die Crailsheimer durch Louis Hermann in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Pleidelsheim bewiesen jedoch Moral und kamen kurz vor dem Seitenwechsel durch Jan Schlipf, der in der 43. Minute zum 1:1 traf, zurück in die Partie. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der GSV in der Nachspielzeit entscheidend zu: Patrick Sirch markierte in der 90.+2 Minute das 1:2.
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In Ilshofen entwickelte sich vor 120 Zuschauern eine zähe Angelegenheit, in der die Defensive der Hausherren die Basis für den Erfolg legte. Der TSV Ilshofen empfing den TV Oeffingen und agierte mit der notwendigen Geduld, um die stabilen Reihen der Gäste zu überwinden. In einer Phase, in der das Spiel auf beide Seiten hätte kippen können, bewies die Heimelf die größere Effizienz. Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für Ilshofen erzielte Mark Varga in der 53. Minute.
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Die SG Schorndorf hat beim SSV Schwäbisch Hall mit 3:0 gewonnen und damit ihre starke Saison eindrucksvoll untermauert. Mann des Tages war Matthias Morys, der in der 37. Minute per Foulelfmeter das 1:0 erzielte, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhte und in der 77. Minute auch noch das 3:0 folgen ließ. Schorndorf nutzte seine Chancen kompromisslos.
Für Schwäbisch Hall wurde die Partie auch wegen der Platzverweise bitter. Ali Gökdemir sah in der 41. Minute Rot, David Svecak kurz darauf Gelb-Rot. Damit geriet das Spiel endgültig aus Haller Sicht aus der Kontrolle. Schorndorf steht nun mit 42 Punkten auf Rang drei, Schwäbisch Hall bleibt bei 34 Punkten und rutscht in eine Zone, in der jeder Rückschlag schmerzt.
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Die Sport-Union Neckarsulm hat beim SV Kaisersbach mit 4:2 gewonnen und damit einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren. Überragender Mann war Mattia Trianni, der mit seinen Treffern in der 31., 53. und 56. Minute einen Hattrick erzielte. Als Darius-Constantin Tieranu in der 75. Minute auf 4:1 erhöhte, schien die Partie längst entschieden.
Doch Kaisersbach stemmte sich noch einmal mit aller Kraft gegen die Niederlage. Luis Bauer und Anakin Holdinghausen trafen für die Gastgeber, dazwischen fiel noch ein weiterer Treffer im turbulenten Schlussabschnitt. Am Ende aber blieb es beim Sieg der Sport-Union Neckarsulm, die sich mit 35 Punkten auf Rang sechs verbessert. Kaisersbach bleibt mit 15 Punkten tief im Keller.
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Die SG Weinstadt hat ein Spiel voller Wucht und Tempo mit 7:3 gegen die TSG Öhringen gewonnen. Früh überrollte der Gastgeber den Gegner: Kujtim Sylaj traf in der 1. und 6. Minute, Abdul Hakem Surasi Hamld legte in der 8. und 30. Minute nach. Schon nach einer halben Stunde war die Richtung dieser Partie klar, auch wenn Öhringen durch Philipp Schropp verkürzte.
Doch Weinstadt hielt die Schlagzahl hoch. Faton Sylaj, Elton Selimi und Jonas Weinle sorgten für weitere Treffer, während Luca Provvido und Alex Cosentino das Ergebnis für Öhringen etwas korrigierten. Mit 34 Punkten rückt Weinstadt auf Rang sieben vor, Öhringen bleibt mit 36 Punkten Fünfter. Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, aber am Ende ein klarer Sieg.
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Die SpVgg Satteldorf hat bei der SGM Krumme Ebene am Neckar einen enorm wichtigen 3:1-Erfolg gefeiert. Michael Eberlein brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Baris Yerlikaya erhöhte kurz vor der Pause. Zwar verkürzte Jonas Wörner in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 1:2, doch Satteldorf blieb in der Partie gefestigt.
In der 72. Minute machte Michael Eberlein mit seinem zweiten Treffer alles klar. Für Satteldorf sind diese drei Punkte von großem Wert, weil die Mannschaft nun bei 23 Punkten steht und im Tabellenkeller neue Hoffnung schöpft. Die SGM Krumme Ebene am Neckar bleibt mit 15 Punkten auf Rang 15 und steckt weiter tief in der Abstiegszone fest.
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