Schwaches Spiel ohne Sieger – Denklingen und BCF Wolfratshausen teilen die Punkte

Vier Gegentore im ersten Spiel nach der Winterpause und fünf im zweiten. Das Fußballjahr 2025 fing für den VfL Denklingen nicht gut an. In der Zwischenzeit hat die VfL-Abwehr aber in die Spur gefunden. Zum zweiten Mal in Folge hielt im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen die Null. Weil die Offensive auf beiden Seiten sehr zurückhaltend und fehlerbehaftet agierte, fiel letztlich kein Treffer. „Das Ergebnis war leistungsgerecht“, befand VfL-Coach Markus Ansorge nach einem 0:0, bei dem die Leistung beider Teams zu wünschen übrig ließ. „Das war kein gutes Bezirksliga-Spiel“, räumte Ansorge nach dem ereignis- und chancenarmen Kick ein.