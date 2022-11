Schwaches Spiel

In den Anfangsminuten waren die Hausherren die bessere Mannschaft und hatten auch die große Gelegenheit als Said Dogan alleine auf das ZP-Tor zulief, jedoch an Torhüter Björn Lohmann scheiterte. Nach 20 Minuten war die Partie nun offen, doch weil sich beide Kontrahenten auf überschaubarem Niveau im Mittelfeld neutralisierten, gab es nahezu keine Torraumszenen geschweige denn Tormöglichkeiten. Aus dem Nichts heraus die Gästeführung als Steffen Foshag mit einem Schuss ins kurze Eck erfolgreich war. So führten die Gäste zur Pause sehr schmeichelhaft mit 0:1. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie nicht besser, doch die gut organisierten Gäste standen defensiv weiter sehr gut und ließen kaum etwas zu. So war weiter Kampf und etwas Krampf angesagt und nennenswerte Abschlüsse gab es kaum. In den letzten 20 Minuten rannten die Susan-Mannen an, kamen aber nie durch. Am Ende siegten die keinesfalls besseren Gäste glücklich, da es ein ein typisches 0:0 war. Landesligaformat hatten beide leider nicht.