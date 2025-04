Schwaches Kreisklassen-Derby endet unentschieden

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Bereits früh war zu erkennen, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. Aus diesem Grund entwickelte sich ein nervöses und schwaches Derby mit wenigen Tormöglichkeiten. Die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten kann mit einigen, vor allem von Baiershofener Seite diskussionswürdigen Schiedsrichterentscheidungen am Ende ein glückliches Unentschieden einfahren.

Danach dauerte bis zur 19. Minute, bis eine der beiden Mannschaften wieder was Zählbares auf das Tor brachte. Wieder waren es die ganz in grün gekleideten Gäste die zur Chance kamen, dieses Mal auch mit mehr Erfolg. Ein Freistoß, den Torhüter Felix Siegmann wohl locker fangen hätte können, wurde vom SG-Trainer Steffen Brennig unglücklich zur Baiershofener Führung abgefälscht.

In einer weiter ereignisarmen Partie mit wenig Derbycharakter, hatte der Baiershofener Angreifer Gabriel Streil nach gut 35 Minuten nochmals eine gute Chance. Allein unterwegs auf Siegmann konnte er den Ball nicht verwerten, sondern legte ihn deutlich über das Tor.

Niklas Hieber hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch die erste Torchance für die SG, konnte diese aber nicht nutzen. Die anschließende Ecke wurde von einem Gästespieler gefährlich Richtung eigenem Tor verlängert, aber auch dieser Ball fand den Weg nicht ins Tor.

Auch die zweite Halbzeit begann nicht anders als die Erste zu Ende ging. Weiter lief bei beiden Mannschaften nach vorne nicht viel zusammen und nicht Wenige auf dem Röfinger Sportgelände wären an diesem windigen Sonntag wohl lieber zu Hause geblieben.

Nach 57 Minuten sollte die Partie dann aber doch noch ein wenig Fahrt aufnehmen. Ein Elfmeter, der auf Gästeseite für heftige Diskussionen sorgte, nutzte Coach Brennig zum 1:1- Ausgleich. Die Hoffnung der heimischen Zuschauer, dass man dadurch jetzt aufwachte und Richtung dringend benötigtem Heimsieg anlief, wurde schnell gebrochen. Bereits vier Minuten später war Baiershofen wieder in Front. Ein schöner Spielzug über Kraft und Liepert auf der rechten Seite, konnte Martin Wiedemann mit einer starken Direktabnahme aus der Drehung unhaltbar zum 2:1 verwerten.

Danach hatte Baiershofen alles im Griff und lief Richtung 3:1 an. Vor allem Peter Wiedemann hatte die Entscheidung auf dem Fuß, verstolperte den Ball aber vor Siegmann, der dann keine Mühe mehr hatte den Ball aufzunehmen.

Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als die Heimelf noch zu einem Freistoß kommen sollte. Rene Raith schnappte sich die Kugel und konnte mit einem strammen Schuss doch noch das glückliche Unentschieden erzielen.

Anschließend beendete der Schiedsrichter die Partie. Beide Mannschaften kommen mit diesem Punkt in der Tabelle nicht weiter, Röfingen ist weiterhin, vor allem durch den Wittislinger Sieg, tief im Abstiegskampf. Für Baiershofen steht nächste Woche gegen Bächingen ein weiteres enorm wichtiges Spiel an. Auch für die Grün- Weißen ist der Klassenerhalt noch nicht in sicheren Händen.