Schwaches Derby der Verbandsligareserven

– Foto: Pierre Schmidt

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl – Manjang, Bozkurt (74. Badalli), Soumahoro, Hasenauer (46. Mutlu), Gutgsell,

Ablaß, Ibrahim (51. Goncalves Sele), Adali, Mosawie, Gladrow (C).

Zuschauer: 45.

Schiedsrichter:

Theo Geschwandtner (Freiburger FC).

Wer sich hier ein spannendes Derby erhoffte, mit zwei Mannschaften, die unbedingt einen Sieg brauchten, wurde am Sonntagnachmittag arg enttäuscht.

Bester Mann auf dem Platz war noch Schiedsrichter Theo Geschwandtner (FFC), der mit dieser emotionslosen Partie keinerlei Probleme hatte. Die erste Halbzeit war tatsächlich noch schwächer als Teil 2. Zu vermelden waren eine Ecke für die Gäste und eine gelbe Karte für eine völlig unsinnige Grätsche von Ardian Pfeiffer auf der Auslinie an Hannes Ablaß (44.).

Torchancen oder spannende Torszenen – Fehlanzeige!!!

In der 52. Spielminute musste und durfte sich VfR-Goalie Elias Kiefl endlich mal richtig strecken und einen guten Schuss rechts oben entschärfen. Der 0:0-Kick näherte sich dem Ende, dann passierte es doch noch: Minute 82 – auf der linken Seite Freistoß für Auggen II, 18 Meter, fast an der Torauslinie.

Kapitän Kenan Uzar zog den Ball knapp vor das Tor, Cem Akbay fälschte die Kugel ab, die rechts unten den Weg ins Tor zum 0:1 fand. In der 90. Minute noch eine gute Ausgleichsmöglichkeit für die Möhlinkicker, aber Kapitän Nick Gladrow setzte den Kopfball aus einer aussichtsreichen Position knapp drüber.

Mit diesem Dreier in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte, kletterte der FC Auggen II auf Platz 6. Somit kam man dem primären Ziel Klassenerhalt deutlich näher.

Hausen II verlängerte leider seine Sieglosserie auf 8 Spiele (2 Remis, 6 Niederlagen).

War man am 11. Spieltag mit 20 Punkten noch auf Platz vier und durfte nach oben schielen, rutschte man nun inzwischen auf Platz 11 ab. Die Abstiegszone kommt somit bedrohlich näher.

Am Ostersonntag bei den SF Eintracht Freiburg sollte – ja, muss – unbedingt ein Dreier her.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)