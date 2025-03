Schwaches 1:1 reicht nicht für die Obere Tabellenspitze

Mit großen Personalproblemen im Gepäck musste Trainer Luka Tankulic in einer englischen Woche auf gleich mehrere Leistungsträger verzichten. Ohne Pihl (letztmalig rot gesperrt), Moustfa (Länderspielreise), Sezer (krank) und Holthaus (Verdacht Muskelbündelriss) ging es am Mittwochabend unter Flutlicht gegen die Mannschaft von Sebastian Westerhoff um die nächsten Punkte. Eins sei bereits vorne weg gesagt, diese wichtigen Leistungsträger konnte man im Mittelfeld bei weitem nicht eins zu eins ersetzen.



Im zweiten Heimspiel unter der Leitung von Luka Tankulic, setzte der Trainer dieses Mal auf eine Doppelspitze in vorderster Front mit Pourie und Wöstmann. Burghardt rückte für den verletzten Holthaus in die Anfangsformation. Bayaki durfte wieder auf der Rechtsverteidigerposition ran und Keskinkilic versuchte im Mittelfeld die größte Lücke in Abwesenheit von Can zu schließen.



Es war keine Glanzvorstellung die Ahlen im eigenen Stadion hinlegte. Das eigene Passspiel war zu fehlerbehaftet, einfache Bälle konnten nicht an den Mann gebracht werden. So wirklich riss die Partie keinen Zuschauer vom Hocker. Ennepetal spiele forsch auf, teilweise sogar etwas zielstrebiger als die Rot-Weißen. Ohne den privat verhinderten Patrick Polk(Ski-Fahrt) zeigten die Gäste eine ansprechende Leistung. Die Anreisestrapazen waren schnell zur Seite gelegt.



Gegen Mitte der ersten Hälfte konnte sich Ennepetal immer wieder stark durch das Mittelfeld durch Kombinieren. Zwar hatte man nicht die dicksten Torchancen erspielt, dennoch zeigte man deutlich mehr Biss in Sachen Zweikampfverhalten. Das Passverhalten war im Gegensatz zu den Hausherren sehr sicher gewesen. Das 0:0 zur Halbzeit in einer recht chancenarmen ersten Hälfte war die Folge. Bis auf eine Torchance durch De Lemos war das Spiel bei RW zu fehlerbehaftet, um einen ordentlichen Spielfluss aufkommen zu lassen.



Nach der Pause war so ein wenig der Schwung bei Ennepetal aus den ersten 45 Minuten relativ schnell verflogen gewesen. Nach Wiederanpfiff entwickelte sich eine zähe Angelegenheit, bis in einem eigentlichen 0:0 Spiel es der TUS war, der den ersten großen Fehler des Spiels gemacht hatte. Behindert vom eigenen Mitspieler konnte Weusthoff eine weite Flanke von der linken Seite nicht festhalten. Der Ballt flutschte dem erfahrenen Keeper, auch bedrängt vom eigenen Spieler aus den Händen und landete bei De Lemos, der dieses Geschenk zu nutzen wusste. Hatte der TUS Ennepetal im ersten Abschnitt noch eine konzentrierte Leistung gebracht, so wackelte die eigene Ordnung mit dem Gegentor gewaltig.



Mit dem Tor wurde das Ahlener Spiel zwar besser, leider verpasste die Mannschaft es in der besten Phase des Spiels die Führung in die Höhe zu schrauben. Die Möglichkeiten waren nun gegeben, stattdessen der Pfiff des Unparteiischen auf Strafstoß. Eric Yahkem fiel nach einem Zweikampf im Strafraum, der Schiedsrichter zeigte sofort auf dem Punkt. Der formstarke Binyamin verwandelte halbhoch ins rechte Eck. Das 1:1 war auch der Endstand der Partie. Für RW Ahlen deutlich zu wenig, nach dessen Ansprüche einen der fünf besten Plätze am Ende der Saison zu belegen.