Schwacher SV Wacker geht in Vilzing baden

Lars Bender und der SV Wacker erlebten einen gebrauchten Abend in Vilzing. – Foto: Sven Leifer

Topstart für die DJK Vilzing raus aus der Winterpause, große Ernüchterung hingegen beim SV Wacker Burghausen: Die Oberpfälzer setzten sich am Dienstagabend im Nachholspiel vor 655 Zuschauern im Manfred-Zollner-Stadion verdient mit 3:0 gegen die Salzachstädter durch und haben damit die 30-Punkte-Marke geknackt.



Die erste Hälfte gehörte den Hausherren. Burghausen dominierte zwar in den Anfangsminuten, verlor aber dann zunehmend den Faden. Und die DJK präsentierte sich eiskalt: Eine kleine Eckenserie reichte den Schwarzgelben, um in Führung zu gehen. Simon Sedlaczek zog eine Ecke von rechts nach innen, der Ball wurde noch entscheidend abgefälscht von den Gästen und die Kugel schlug zum 1:0 im Kasten ein (15.). Der Treffer gab den Vilzingern sichtlich Auftrieb. Die DJK wirkte wacher, spritziger und giftiger. Nach einem starken Spielzug rappelte es erneut im Gehäuse des SVW. Nik Leipold wurde über links in den Strafraum geschickt, umkurvte Keeper Markus Schöller, aber Vojtech Mares konnte im ersten Versuch den Einschlag noch verhindern und knallte das Spielgerät ans Lattenkreuz. Pech für Wacker, dass der Abpraller genau bei Jonas Goß landete, der wenig Mühe hatte und zum 2:0 einnicken konnte (30.). Was kam nun von Wacker? Enttäuschend wenig, bis auf ein Abseitstor gelang den Gästen nicht viel. Ein enttäuschender Aufritt im ersten Durchgang von der Elf von Coach Lars Bender.



Nach der Pause kam Wacker entschlossener raus, doch durch einen perfekt vorgetragen Konter über Thomas Haas und Simon Sedlaczek war früh die Messe gelesen - 3:0 (56.)! Wacker blieb fast alles schuldig und selbst der Ehrentreffer wollte an diesem gebrauchten Abend nicht gelingen.





Die Reaktionen zum Spiel gibt`s in Kürze...