Schwacher Start: Was für Pölichs Trainer nun wichtig ist

Der 50-Jährige, der seine vierte Saison an der Mosel bestreitet, nennt Gründe für die bislang magere Ausbeute: „Wir haben mit Linus Roth zum FSV Salmrohr, Alexander Welter nach Schweich und Samuel Sabo zu seinem Heimatverein nach Herforst drei junge Stammspieler verloren. Diese Abgänge haben enorme Lücken hinterlassen.“ Das sei nicht zu kompensieren gewesen. Mit 41 Gegentoren stellen die Pölicher die zweitfragilste Abwehr der Liga. „Berufs- und urlaubsbedingte Abwesenheiten haben uns zu internen Umstellungen gezwungen. Wir sind nicht eingespielt. Hinzu kommen individuelle Fehler“, berichtet Becker.