Schwacher FC verliert Derby gegen Burweg

Anders die Gäste aus Burweg, die sich mit dem zweiten Sieg in Serie zunächst aus der unteren Gefahrenzone herausgespielt haben. "Unsere Leistung war absolut enttäuschend. Von unserer Seite gab es kaum Höhepunkte, die zu einem guten Spiel hätten beitragen können. Da war einfach nichts", sagte FC-Betreuer Andreas Wilhelmi. Ein Eckball war Auslöser für das 0:1. Maximilian Höring köpfte den von Jan-Niklas Petereit getretenen Ball ein. Insgesamt gab es dann nur wenige gute Offensivaktionen. "Für unsere Leistung fehlen einem echt die Worte", legte Wilhelmi nach.

Tor erneut nach einer Ecke

Das 0:2 war fast eine Kopie des ersten Treffers. Oste/Oldendorf konnte per Hacke nur zur Ecke klären. Wieder brachte Jan-Niklas Petereit den Ball scharf vor das Tor der Gastgeber, die wieder nicht aufpassten und Louis von Ahnen konnte ungestört einnicken. "Ich würde ja gerne ein paar Möglichkeiten von uns erwähnen, die gab es aber nicht. Schlimm für unseren Coach Bernd Meyer war die anschließende Familienfeier, wo dann auch diverse Burweger anwesend waren", setzte Wilhelmi noch einen drauf.

Schiedsrichter: Kai Moritz

Tore: 0:1 Maximilian Höring (25.), 0:2 Louis von Ahnen (79.).