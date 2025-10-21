Schwacher Auftritt – Kiszka-Ausgleich reicht nicht

Der HSC Hannover hat im Heimspiel gegen den FSV Schöningen einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Beim 1:3 (1:1) kassierte die Mannschaft von Vural Tasdelen am Sonntag die achte Saisonniederlage und bleibt damit nach fünfzehn Spieltagen mit 15 Punkten auf Rang vierzehn der Regionalliga Nord.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Philipp Harant in der 20. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Finn-Louis Kiszka mit seinem vierten Saisontreffer der Ausgleich. Mit dem 1:1 zur Pause entsprach das Spiel dem Verlauf – doch nach dem Seitenwechsel zeigte der HSC zu wenig.

Ein Doppelschlag in der 58. und 61. Minute – erneut durch Harant sowie durch Christian Skoda – entschied die Begegnung zugunsten der Gäste. Der HSC konnte in der Folge keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Ein möglicher Elfmeterpfiff nach einem Foul an Tayar Tasdelen blieb aus. „Ob das Spiel dann anders verläuft, lässt sich schwer sagen – aber wenn wir spielerisch zu wenig liefern, wird es auch schwer, solche Entscheidungen aufzufangen“, hieß es aus dem Verein.

Positiv vermerkt wurde immerhin die Rückkehr von Leander Baar in den Spieltagskader. Auch Jonas Röhrbein stand erstmals seit seiner Verletzung wieder zur Verfügung.