Schwacher Auftritt im letzten Saisonspiel

Im letzten Saisonspiel will der TSV Selbstvertrauen tanken vor der anstehenden Aufstiegsrelegation. Ganz schlecht geht es gar nicht los, doch der TSV verpasst wieder früh ein Tor vorzulegen und verliert nach der Anfangsphase den Faden. Einfache Ballverluste, haarsträubende Fehler in der Defensive und fehlende Bereitschaft führen dazu, dass es nach einem Eckball 1-0 steht für den Gastgeber (31.) und der TSV bis zur Halbzeit nichts mehr auf die Anzeigetafel bringt. Im zweiten Durchgang ist etwas mehr Zug im Spiel, jedoch tut sich der TSV schwer den Abwehrriegel der Elchinger zu knacken. Nachdem mehrere Chancen vergeben werden, gelingt Bosch nach schöner Kombination der Ausgleich (73.). Es spielt nur noch eine Mannschaft und genau in diese Phase macht der SVO den erneuten Führungstreffer nach einem fatalen Fehler beim TSV (83.). Letztlich steht die Niederlage im letzten Saisonspiel und der TSV muss bis Freitag einen Schalter umlegen für die Aufstiegsrelegation gegen den TSV Blaustein.