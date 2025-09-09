Schwacher Auftritt der SpVgg

geschrieben von Lukas Honold:

Nach sehr frühen Gegentoren in den vergangenen beiden Partien

kamen die Grün-Weißen zu Gast auf dem Sportplatz in

Memmingerberg besser ins Spiel und verkniffen sich erneute frühe

defensive Unkonzentriertheiten. Den vermeintlich ersten Treffer der

Partie erzielte Patrick Daufratshofer, jedoch wurde er vom Schiri

wegen Abseits zurückgepfiffen. Knappe Sache und bitter für die

Günzer, jedoch konnte man sich nach einer halben Stunde dann

nachträglich belohnen. Nach schönem Doppelpass war Niklas

Kirchmayer in zentraler Position knapp vor der Strafraumgrenze kurz

unbedrängt, nutzte den Moment und schlenzte den Ball wunderschön

ins linke Kreuzeck. Die 1:0-Führung für die Gäste hielt allerdings

nicht lange. Nachdem die Günzer den Ball vertändelten, wurde

Johannes Geiger im Strafraum bedient und ließ sich die Chance zum

1:1 nicht entgehen. Auch hier war es wieder eine enge Geschichte

und es roch nach Abseits – der Treffer blieb aber bestehen und somit

ging es mit einem Unentschieden in die Kabine.

Im zweiten Durchgang begannen die Günzer ordentlich,

Großchancen gab es aber zunächst auf beiden Seiten nicht. In der

55. Minute erhielten die Hausherren dann einen fraglichen Freistoß in

aussichtsreicher Position zugesprochen, der von Marco Weber

gekonnt zur 2:1-Führung genutzt wurde. In der Folge hatten die

Günzer noch zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Zunächst

vertändelte der Keeper der Hausherren den Ball nahezu gegen

Kapitän Michael Harzenetter, der Schlussmann konnte seinen Fehler

aber selbst wieder korrigieren. Anschließend hatten die Günzer noch

eine Flanke von links, auf die Grundlinie am zweiten Pfosten

geschlagen, welche dann auf den eingewechselten Leon Rampp

zurückgelegt wurde. Sein gut platzierter Schuss wurde allerdings vom

Heimkeeper sehenswert aus dem kurzen Eck gefischt. In den letzten

25-30 Minuten der Partie agierten die Grün-Weißen allerdings sehr

schwach und ideenlos. Viele lange Bälle ohne zählbaren Erfolg und

zunehmend gefährlichere Vorstöße der Gastgeber prägten fortan die

Partie. In der 86. Minute entschied dann einer dieser Konter der

Heimelf die Partie, als Fabian Zanker im Rückraum des Sechzehners

den Ball erhielt und mit einem platzierten Flachschuss an den linken

Innenpfosten den 3:1-Endstand herstellte.