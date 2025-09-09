Schwacher Auftritt der SpVgg

geschrieben von Lukas Honold:
Nach sehr frühen Gegentoren in den vergangenen beiden Partien
kamen die Grün-Weißen zu Gast auf dem Sportplatz in
Memmingerberg besser ins Spiel und verkniffen sich erneute frühe
defensive Unkonzentriertheiten. Den vermeintlich ersten Treffer der
Partie erzielte Patrick Daufratshofer, jedoch wurde er vom Schiri
wegen Abseits zurückgepfiffen. Knappe Sache und bitter für die
Günzer, jedoch konnte man sich nach einer halben Stunde dann
nachträglich belohnen. Nach schönem Doppelpass war Niklas
Kirchmayer in zentraler Position knapp vor der Strafraumgrenze kurz
unbedrängt, nutzte den Moment und schlenzte den Ball wunderschön
ins linke Kreuzeck. Die 1:0-Führung für die Gäste hielt allerdings
nicht lange. Nachdem die Günzer den Ball vertändelten, wurde
Johannes Geiger im Strafraum bedient und ließ sich die Chance zum
1:1 nicht entgehen. Auch hier war es wieder eine enge Geschichte
und es roch nach Abseits – der Treffer blieb aber bestehen und somit
ging es mit einem Unentschieden in die Kabine.
Im zweiten Durchgang begannen die Günzer ordentlich,
Großchancen gab es aber zunächst auf beiden Seiten nicht. In der
55. Minute erhielten die Hausherren dann einen fraglichen Freistoß in
aussichtsreicher Position zugesprochen, der von Marco Weber
gekonnt zur 2:1-Führung genutzt wurde. In der Folge hatten die
Günzer noch zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Zunächst
vertändelte der Keeper der Hausherren den Ball nahezu gegen
Kapitän Michael Harzenetter, der Schlussmann konnte seinen Fehler
aber selbst wieder korrigieren. Anschließend hatten die Günzer noch
eine Flanke von links, auf die Grundlinie am zweiten Pfosten
geschlagen, welche dann auf den eingewechselten Leon Rampp
zurückgelegt wurde. Sein gut platzierter Schuss wurde allerdings vom
Heimkeeper sehenswert aus dem kurzen Eck gefischt. In den letzten
25-30 Minuten der Partie agierten die Grün-Weißen allerdings sehr
schwach und ideenlos. Viele lange Bälle ohne zählbaren Erfolg und
zunehmend gefährlichere Vorstöße der Gastgeber prägten fortan die
Partie. In der 86. Minute entschied dann einer dieser Konter der
Heimelf die Partie, als Fabian Zanker im Rückraum des Sechzehners
den Ball erhielt und mit einem platzierten Flachschuss an den linken
Innenpfosten den 3:1-Endstand herstellte.