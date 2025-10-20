Schwacher Auftritt

Leider konnte die erste Mannschaft des TSG Zell u. A. am vergangenen Sonntag nicht an die guten Leistungen der vorherigen Spiele anknüpfen. Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch Leon Bauer und einem Spieler mehr ab Mitte der zweiten Halbzeit unterlag man mit 1:2 dem TSV Bad Boll ll. Der misslungene Auftritt und die fehlenden Punkte schmerzen. Im letzten Duell vor den beiden spielfreien Wochenenden gegen die zweite Mannschaft aus Adelberg sind die Spieler in der Pflicht. Alles andere als drei Punkte sind keine Option, wenn man sich auch im weiteren Saisonverlauf in der oberen Tabellenregion wiederfinden will.

Über den zahlreichen Support haben wir uns wie immer gefreut.