Schwache zweite Halbzeit: Top-Torjäger Hauser zerschießt Langengeislings Träume Langengeisling geht in Saaldorf unter

Langengeisling – Michael Hauser schoss am Sonntag den 3:0 (0:0)-Erfolg seines SV Saaldorf gegen den FCL heraus. Das war ärgerlich für die Geislinger, weil sie im ersten Durchgang die Partie dominiert hatten. Die Innenverteidigung mit Niko Simak und Andreas Buchberger hatte die starke SVS-Offensive im Griff, und vorne boten sich Chancen. Zwei davon waren richtig dick: So köpfte Paul Bucher nach einer Ecke von Maxi Hintermaier den Ball an den Pfosten (30.). Pech hatte auch Florian Rupprecht, der immer wieder das Saaldorfer Aufbauspiel erfolgreich störte. Einmal konnte Thomas Kern den Ball nur noch in höchster Not wegdreschen. Dabei schoss er Rupprecht an, von dem aus der Ball übers Tor abprallte. „Der hätte auch reingehen können“, ärgerte sich FCL-Vorsitzender Sepp Kaiser. Saaldorf hatte bis dahin keine Chance, aber einen Aufreger: Nach einer Grätsche von Hannes Dornauer forderten sie einen Elfmeter, den der souverän leitende Mustafa Kücük aber nicht gab.

Das tat er dann aber in der 53. Minute. Nach der Pause drängte die Heimelf auf die Führung, hatte eine wahre Ecken-Serie. Und dann bewies Hauser gleich zweimal seine Kaltschnäuzigkeit. Erst nahm er die etwas zu forsche Attacke von Simak im Strafraum an und ging zu Boden. Dann verwandelte er eiskalt den berechtigten Elfmeter flach im linken, unteren Eck.Das war ein Schock für die Geislinger, die nun kein Bein mehr auf den schweren Boden brachten. „Die Mannschaft hat keinen Zugriff mehr aufs Spiel bekommen“, so Kaiser. „Der zweite Ball ging immer an den Gegner. Das war alles nur noch Stückwerk.“

Die Entscheidung dann in der 66. Minute: Die Geislinger verloren den Ball in der Vorwärtsbewegung. Ein geschickter Saaldorfer Steckpass durch den Strafraum, und Hauser überwand fünf Meter vor dem Tor Michael Hierl mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 2:0.Der Langengeislinger Torwart war hier machtlos, klärte danach zweimal in höchster Not. Und auch in der 89. Minute rettete er nochmal, doch den Nachschuss setzte dann erneut Hauser ins Netz.„Schade“, bedauerte Kaiser, „denn danach hat es in der ersten Halbzeit lange nicht ausgesehen. Aber es war auch wirklich kein leichtes Spiel auf diesem kleinen Platz und dem sehr tiefen Boden.“ (pir)