Schwache Vorstellung im Abstiegskampf

Die Gäste, jenseits von Gut und Böse in der Tabelle, wollten nach nur einem Sieg und fünf Niederlagen in sechs Spielen endlich den Bock wieder umstoßen – was ihnen am Ende auch gelang. So begannen sie mit viel Druck diese Begegnung vor 98 Zuschauern. Bereits nach zwei Minuten hatten die Gäste die große Führungschance, die jedoch vergeben wurde. Die Gastgeber, die sich für diese Begegnung viel vorgenommen hatten, brauchten eine lange Anlaufzeit, um besser ins Spiel zu kommen. Zwei gute Möglichkeiten (12./16.) waren aber zu wenig, um die kompakte Gästeabwehr zu überrumpeln. Auch nach vorn brachten die Kurstädter nicht viel, und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erwarteten viele eine Steigerung der Heimelf – doch es wurde eine herbe Enttäuschung. Es war wohl die bisher schwächste Vorstellung in der Rückrunde. Drei Gegentore und keine nennenswerte Tormöglichkeit waren die Ausbeute für die Gastgeber. Man vermisste jeglichen Einsatz und die nötige Einstellung im Abstiegskampf. So gelang den Gästen, die auch keine Bäume ausrissen, durch drei Geschenke der Gastgeber ein leichter Auswärtserfolg.