Schwache Vorstellung der SGBM 2

Die Hausherren rannten von Anfang an Ball und Gegner hinterher und fanden zu keinem Zeitpunkt zugriff auf das Spielgerät. Umso überraschender fiel der Führungstreffer durch Torjäger Pierre Teichmann (29. Minute), nach gelungener Vorarbeit von Robin Lang. Dass die SGBM 2 an diesem Tag nicht auf der Höhe des Geschehens war, zeigte sich dann bei den beiden Gegentreffern in der 39. Und 57. Minute. Ein eigentlich leicht zu verteidigender Ball rutschte durch, der die aufgerückte SGBM Abwehr alt aussehen lies und Neubauer P. musste den Keeper nur noch fragen, wohin er ihn haben möchte. Beim Führungstreffer der Gäste ging ein Distanzschuss von B. Leichs durch eine Vielzahl von Abwehrbeinen und zu allem Überfluss noch durch die Hosenträger des ansonsten gut haltenden Keepers Tom Lang. Die SGBM wachte in der Schlussphase nochmal auf und warf alles nach vorne, um doch noch den Ausgleichstreffer zu markieren. Die sich bietenden Räume nutzte M. Fendt in der 85. Minute um die Vorentscheidung für seine Farben herbeizuführen.

Nächstes Wochenende geht es zum Derby nach Gundelfingen, wo die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen muss, wenn man nicht die gute Tabellenplatzierung im Endspurt der Saison noch verspielen möchte.