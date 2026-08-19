Schwache Vorstellung der SG Bexbach gegen die SG Bliesgau

Das war heute ein „Trauerspiel“, was die SG Bexbach den Zuschauern zeigte. Nach einer schwachen Vorstellung musste sich die Mannschaft der SG Bliesgau deutlich mit 2:6 (1:2) geschlagen geben. Hierbei war insbesondere die Defensive ungewohnt schwach und total von der Rolle. Aber auch im Angriff war viel „Sand im Getriebe“ und die durchaus vorhandenen Möglichkeiten wurden vor allem zu Beginn der Partie leichtfertig vergeben.
Dabei begann die Begegnung bei hochsommerlichen Temperaturen Am alten Schlammweiher ganz nach Wunsch. Sebastian Stein brachte sein Team nach schöner Vorarbeit von Philipp Baschab bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Front. Doch bereits 10 Minuten gelang den Gästen der Ausgleich. Jonnah Matula konnte mit dem Ball am Fuß ungestört durch die Abwehr spazieren und zum 1:1 einschießen.
Im weiteren Verlauf hatten Fred Stumpfs, Pascal Buser, Sebastian Stein und Philipp Baschab Möglichkeiten, die aber nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Besser machte es Leon Preukschat, der nach einer schönen Einzelleistung in der 39. Minute mit einem unhaltbaren Treffer in den Winkel zur 1:2 Halbzeitführung traf.
Glück hatte die SG Bexbach direkt nach Wiederbeginn, als Lennard Groß nach einem Konter nur Aluminium traf. Die SG Bexbach hielt dagegen und kam um die 60. Minute durch Frederik Stumpfs und Sebastian Stein binnen zwei Minuten zu zwei Hochkarätern, doch beide Male parierte der Torhüter stark.
In der 65. Minute fiel dennoch der Ausgleich. Philipp Baschab spielte den Ball auf die linke Seite zu Nicklas Schneider, der aus rund 16 Metern eiskalt zum 2:2 abschloss. Danach war es ein offenes Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste.
In der Schlussviertelstunde kassierte die SG Bexbach noch 4 Gegentreffer, alle nach dem „gleichen Muster“. Nach weiten Bällen wurde die Abwehr der SG Bexbach ausgekontert, überlaufen bzw. war nicht im Bilde. Die Gäste hatten leichtes Spiel und kamen zu einem deutlichen 2:6 Auswärtssieg. Fazit: Das war heute nicht der Tag der SG Bexbach.
Bericht: Peter Höffner