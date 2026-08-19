Schwache Vorstellung der SG Bexbach gegen die SG Bliesgau von Joel Janes · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Höffner

Das war heute ein „Trauerspiel“, was die SG Bexbach den Zuschauern zeigte. Nach einer schwachen Vorstellung musste sich die Mannschaft der SG Bliesgau deutlich mit 2:6 (1:2) geschlagen geben. Hierbei war insbesondere die Defensive ungewohnt schwach und total von der Rolle. Aber auch im Angriff war viel „Sand im Getriebe“ und die durchaus vorhandenen Möglichkeiten wurden vor allem zu Beginn der Partie leichtfertig vergeben. Dabei begann die Begegnung bei hochsommerlichen Temperaturen Am alten Schlammweiher ganz nach Wunsch. Sebastian Stein brachte sein Team nach schöner Vorarbeit von Philipp Baschab bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Front. Doch bereits 10 Minuten gelang den Gästen der Ausgleich. Jonnah Matula konnte mit dem Ball am Fuß ungestört durch die Abwehr spazieren und zum 1:1 einschießen.

Im weiteren Verlauf hatten Fred Stumpfs, Pascal Buser, Sebastian Stein und Philipp Baschab Möglichkeiten, die aber nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Besser machte es Leon Preukschat, der nach einer schönen Einzelleistung in der 39. Minute mit einem unhaltbaren Treffer in den Winkel zur 1:2 Halbzeitführung traf. Glück hatte die SG Bexbach direkt nach Wiederbeginn, als Lennard Groß nach einem Konter nur Aluminium traf. Die SG Bexbach hielt dagegen und kam um die 60. Minute durch Frederik Stumpfs und Sebastian Stein binnen zwei Minuten zu zwei Hochkarätern, doch beide Male parierte der Torhüter stark.