Schwache Vorstellung

Am gestrigen Mittwochabend konnte die Ü32 nur in der zweiten Halbzeit einigermaßen überzeugen. Gegen Medizin Friedrichshain (Hinspiel 3:3) erwischte man einen katastrophalen Start und lag schon nach 1 Minute mit 0:1 zurück. Man kam überhaupt nicht ins Spiel und die Körpersprache einiger Spieler war nicht gerade ermutigend. Zweikämpfe wurden nicht angenommen, Positionen nicht gehalten, Laufarbeit war ein Fremdwort. So wurde es über lange Strecken nicht besser und man ging völlig zurecht mit 0:4 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit lief es dann endlich besser und man konnte in den zweiten 35 Minuten immerhin ein 3:3 erreichen. Leider erfolgte die Aufholjagt viel zu spät und so trennte man sich 3:7. Dieses Spiel sollte man schnell vergessen. Das war gar nichts im Vergleich zum vergangenen Mittwoch, wo man eine absolut tolle Leistung ablieferte.