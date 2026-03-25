Schwache Schalker verspielen letzte Titelchance in der Regionalliga

Nachholspiele in der Regionalliga West: Der FC Schalke 04 II war ein ernstzunehmender Titelkandidat, verspielte aber beim SC Paderborn II endgültig seine letzte Chance auf die Meisterschaft. Immerhin hat Fortuna Köln nach schwachen Schalker Wochen (ein Sieg aus fünf Partien) mittlerweile neun Punkte Vorsprung. Der SCP hat den Klassenerhalt dagegen so gut wie sicher.
Dieses Ziel verfolgen am Mittwoch zwei weitere Teams: Der formstarke VfL Bochum II gastiert zum Aufsteiger-Duell beim Tabellennachbarn Bonner SC. Beide Teams können den Tabellenkeller deutlich distanzieren, brauchen dafür aber natürlich die Punkte.
Wie die Spiele verlaufen, könnt ihr im Regionalliga-Ticker von FuPa verfolgen.
SC Paderborn 07 II – FC Schalke 04 II 1:1
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen (70. Medin Kojic), Bennit Bröger, Pedro Restrepo Naranjo, Georg Ermolaev (85. Luca Löwelt), Noah Ringbeck (56. Marlon Becker) - Trainer: Thomas Bertels
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Magnus Rösner, Max Lamby, Yassin Ben Balla, Emil Zeil, Vincenzo Onofrietti (68. Andri Buzolli), Raphael Ott (77. Tidiane Touré), Bojan Potnar (89. Kayhan Sayman), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (89. Faaris Yusufu), Peter Remmert (68. Alexander Guiddir) - Trainer: Jakob Fimpel
Zuschauer: 394
Tore: 1:0 Julius Bugenhagen (15.), 1:1 Yassin Ben Balla (29.)
28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
So., 05.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen
