Schwache Partie in Haisterkirch

Aufgrund fehlender Beobachtung der Partie ist der Spielbericht an den Liveticker angelehnt. Darin vorkommende Begriffe wie „Not gegen Elend“ oder „Grottenkick“ lassen aber vermuten, dass man auch bei Abwesenheit von dieser Begegnung nicht viel verpasst hat. Haisterkirch schaffte es in beiden Halbzeiten zu einem Torerfolg, während die Versuche der Gäste zweimal nur das Aluminium trafen. Insgesamt wohl eher ein Spiel, von dem man nicht viel berichten muss.