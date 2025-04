Schwache Leistung kommt für den FC Kray zur Unzeit

Das Spiel begann zäh von beiden Seiten. Die Mannschaften egalisierten sich im Mittelfeld weitestgehend. Edmond Kadrijaj hatte dann in der 9. Minuten die erste Chance für den FC Kray, doch nachdem er sich auf links schön durchgesetzt hatte, strich sein Schuss knapp am langen Pfosten vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb das Bild unverändert, das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab und Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Doch kurz vor der Pause dann der Doppelschock für die Krayer Mannschaft. Erst traf der Ex-Schonnebecker Calvin Küpper zum 1:0 (43.), dem Alfred Appiah mit dem Halbzeitpfiff das 2:0 folgen ließ.

Kray kam mit dem Willen aus der Kabine, schnell den Anschlusstreffer zu erzielen, doch viele Aktionen blieben Stückwerk. Richtig gute Chancen konnte sich das Team nicht erspielen, auch weil die Speldorfer Abwehr stabil stand. Auch im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit versuchte der FC Kray alles, doch es blieb beim Versuch. Nicht zwingend genug waren die Offensivaktionen und so kam es, wie es kommen musste. Kurz vor Schluss fuhren die Gäste einen Konter, den Abdoulaye Sall mit dem 3:0 abschloss.

"Haben einen anderen Anspruch"

“Die erste Halbzeit war für mich recht ausgeglichen", sagte Trainer Marcel Poelman nach dem Spiel. "Leider schlucken wir kurz vor der Halbzeit zwei Gegentreffer, was uns so nicht passieren darf, denn eigentlich haben wir recht stabil gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann enorm schwergetan und da müssen wir auch den Finger in die Wunde legen und sagen, dass wir einen anderen Anspruch haben, wie wir da agieren. Es fehlte ein wenig die Energie und das hat mir nicht gefallen.”

Lange kann man der Niederlage nicht hinterher trauern, denn bereits am Mittwoch geht es in der Liga weiter. Dann gastiert DJK BW Mintard in der KrayArena.