Schwache Leistung gegen den Tabellennachbarn

Auch im letzten Vorrundenspiel wollte das Glück nicht auf Seiten der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten sein.

Mit einer zwar schwachen spielerischen aber kämpferisch ansehnlichen Leistung muss man sich beim Tabellennachbarn aus Großkötz mit einem knappen 0:1 geschlagen geben.

In einer chancen- und ereignisarmen Partie schoss Samuel Dexle nach 21 Minuten den goldenen Treffer für die Gäste aus Großkötz. Den doppelt abgefälschten Freistoß durch Rene Raith und Marcus Klein konnte Sebastian Pröbstle selbst mit einer spektatulären Flugeinlage nicht mehr parieren, und musste den Ball so schon früh aus dem Netz holen.

Stets bemüht aber nach vorne selten gefährlich präsentierte sich die Offensive der SG.

Die einzige Top- Chance der ersten Halbzeit hatte nach gut 35 Minuten Andreas Hermann.

Aus 18 Metern halb rechter Position konnte er einen Freistoß fast perfekt treten. Aber eben nur fast, Justin Sandner im Tor der Gäste konnte die „Null“ mit Hilfe des Querbalkens halten.

So ging es mit keinen weiteren Highlights zehn Minuten später auch in die Kabinen.

Wer von den knapp 150 Zuschauern nun ein Offensivanlaufen der SG erwartete, wurde in den zweiten 45 Minuten weites gehend enttäuscht. Keine einzig nennenswerte Chance konnte man sich erspielen.

Die einzige Annäherung ans Tor war dann schon knapp fünf Minuten vor Schluss, als Marcus Klein einen Ball von außen scharf in die Mitte auf Fisnik Lloqanaj spielte. Von vier Metern brachte er den Ball aber nicht aufs Tor und verfehlte so die letzte Chance auf einen Punkt.