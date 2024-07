Schwache Leistung führt trotzdem zum Sieg Verlinkte Inhalte Testspiele Jahn Westen

Trotz schwacher Vorstellung gewannen wir verdient das Halbfinalspiel gegen FC Rethem-Moor mit 4:2. Ein Eigentor von Rethem-Moor brachte uns in der 10. Minute in Führung. Rethem-Moor glich in der 20. Minute aus, doch Niklas Becker erzielte in der 36. Minute das 2:1. Nico Braun erhöhte in der 55. Minute auf 3:1 und Niclas Lesniczack schoss in der 60. Minute das 4:1. Jan Ole Oestmann von Rethem-Moor verkürzte in der 70. Minute auf 4:2, was auch der Endstand blieb. Wir stehen nun im Finale gegen SG Wendenborstel.

Vielen Dank an die zahlreichen Fans, die uns unterstützt haben.



Wir hoffen auf eure Unterstützung im Finale 🖤🤍