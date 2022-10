Schwache Hallberger, gnädige Memminger Fußball-Bayernliga

Die Hallbergmooser Fußballer zogen gegen Stroh-Engel und Co. mit 1:3 den Kürzeren. Das VfB-Konzept war schon nach 14 Minuten über den Haufen geworfen.

Hallbergmoos – Das war mal wieder gar nichts. Die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos unterlagen am Freitagabend dem FC Memmingen nach einer schwachen Leistung mit 1:3 (0:2) und müssen sich auf ganz schwere Zeiten einstellen. Die Schlappe hätte noch höher ausfallen können, wenn die Gäste nicht frühzeitig in den Verwaltungsmodus umgeschaltet hätten.

Regionalliga-Absteiger Memmingen hatte in den vergangenen Wochen einen Lauf. Deshalb wäre es für den VfB wichtig gewesen, hinten möglichst lange die Null zu halten, um den Favoriten etwas ärgern zu können. Genau das hatte sich nach 14 Minuten und zwei Treffern der Gäste erledigt. Micha Bareis kam in der zehnten Minute nach einem durch den Fünfmeterraum gesegelten Eckball am langen Pfosten an die Kugel. Und nur vier Minuten später durfte Ex-Profi Dominik Stroh-Engel freistehend aus kurzer Distanz einschießen, nachdem Carl Opitz den Ball nicht weggebracht hatte.

Nach vorne ging beim VfB gar nichts

Die Hallbergmooser hatten eigentlich eine Viererkette mit vier Innenverteidigern (Opitz, Strohmaier, Giglberger, Mömkes) formiert, um hinten dicht zu machen. Nach den zwei schnellen und richtig billigen Toren war jedes Konzept Makulatur. Bei dem 0:2 blieb es dann bis zur Halbzeit, weil dieses Ergebnis den Memmingern reichte. Der Gast wartete lediglich ab, ob der Vorletzte noch Einladungen verteilte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach vorne ging beim VfB gar nichts. Mit etwas Wohlwollen konnte man in der ersten Spielhälfte von einer Halbchance sprechen. Die erste wirkliche Möglichkeit mit Tor-Potenzial war ein Schuss von Simon Werner, den der Keeper mit Mühe zur Ecke lenkte (48.). Zuvor hatte es zum ersten Mal in dieser Saison Pfiffe von der Tribüne gegeben, als die Spieler in die Kabine gingen. Das war der Beweis, dass selbst bei den treuesten und leidensfähigsten Fans die Geduld am Ende ist, wenn ihre Mannschaft sich dem Schicksal ergibt.

Werner betreibt Ergebniskosmetik

Nach dem Wechsel konnten die Hallbergmooser etwas mehr mitspielen, da die Schwaben den Pflichtsieg nur noch nach Hause schaukeln wollten. Mit einem zwischenzeitlichen Konter legte Memmingen durch Pascal Maier in einer Partie, die man nach 14 Minuten eigentlich hätte abpfeifen können, jedoch noch das dritte Tor nach (67.).

In der Schlussviertelstunde hatte der VfB wenigstens gefährliche Abschlüsse durch Berin Brzovic und Maurice David. Mit einem feinen Heber machte Werner dann mit der letzten Aktion des Spiels das 1:3, aber das hatte nur noch statistischen Wert. Um in der Bayernliga die Gegner ernsthaft in Probleme bringen zu können, braucht es viel mehr. Derzeit müssen die Hallbergmooser schon froh sein, wenn sie nicht auf den direkten Abstiegsplatz abrutschen. Angesichts der aktuellen Eindrücke ist ein Relegationsrang wirklich das Allerhöchste der Gefühle.

Spielstatistik:

VfB Hallbergmoos – FC Memmingen 1:3 (0:2) Aufstellung: Dinkel – Opitz (46. Petschner), Strohmaier, Giglberger, Mömkes – Kostorz, Thee (65. Küttner), Krause (73. David), Breuer (46. Brzovic), Werner – Mendama (86. Czech). Tore: 0:1 Bareis (10.), 0:2 Stroh-Engel (14.), 0:3 Maier (67.), 1:3 Werner (90.). Gelbe Karten: Strohmaier, Kostorz. Schiedsrichter: Lukas Schwendner (DJK Ensdorf). Zuschauer: 230.

Weitere Ergebnisse vom Freitagabend:

Landesliga Südost: SE Freising – FC Schwaig 2:1. Kreisklasse 3: SpVgg Zolling – TSV Au 0:2. A-Klasse 7: FC Neufahrn – SV Walpertskirchen II 3:2.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.