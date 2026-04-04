Schwache erste Halbzeit kostet die Punkte beim FC BoBo

Mit der exakt gleichen Startelf wie beim überzeugenden Heimsieg der Vorwoche ging die SG Gerzen/Aham zuversichtlich ins Auswärtsspiel beim FC Bonbruck/Bodenkirchen. Doch was nach gutem Beginn möglich schien, entwickelte sich insbesondere in der ersten Halbzeit zu einem gebrauchten Nachmittag. Am Ende stand eine 3:1‑Niederlage, die aufgrund der gezeigten Leistung nicht unverdient war.

Dabei begann die Partie verheißungsvoll: Bereits nach zwei Minuten bot sich Andi Krautner aus rund zehn Metern die große Chance auf die frühe Führung. Sein Abschluss geriet jedoch zu zentral – eine Szene, der man im weiteren Spielverlauf noch öfter nachtrauern sollte. Fast im direkten Gegenzug nutzten die Hausherren ihre erste Standardsituation eiskalt: Erik Hausberger verwandelte eine Ecke direkt zum 1:0 (4.). Die SG wirkte danach verunsichert und fand vor allem in den Zweikämpfen kaum Zugriff. In der 8. Minute erhöhte Simon Breitenacher nach einem steilen Ball, allerdings stark abseitsverdächtig, auf 2:0. BoBo war weiter präsenter, während Gerzen/Aham sich schwer tat, Ordnung und Aggressivität ins eigene Spiel zu bekommen. In der 34. Minute zeigte Keeper Liebl zwar eine starke Eins‑gegen‑eins‑Parade gegen erneut Breitenacher, doch auch diese Szene endete unglücklich: Die anschließende Ecke köpfte Lukas Baier unglücklich ins eigene Tor zum 0:3.