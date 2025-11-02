Schwache erste halbe Stunde wird dem VfB Hallbergmoos zum Verhängnis

Die Hallbergmooser mussten sich zum Rückrundenauftakt dem TSV Wasserburg mit 1:3 geschlagen geben. Ärgerlich: Der VfB kassierte auch noch eine Rote Karte.

Hallbergmoos – Die Tabelle der Landesliga Südost zeigt derzeit jede Woche ein anderes Bild. Viele Mannschaften spielen auf einem ähnlichen Niveau, Kleinigkeiten sind entscheidend. Zuletzt lief es für den VfB Hallbergmoos richtig gut, eine schlechte halbe Stunde in Wasserburg brachte den Überflieger am Freitagabend jedoch schmerzhaft zu Fall. Beim 1:3 (1:3) zum Rückrundenauftakt bekam die steile Formkurve zumindest eine Delle.

„Wir haben die erste halbe Stunde komplett verschlafen, und das wurde dann eben bestraft“, musste der Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger nach der Niederlage gegen den TSV Wasserburg, der damit auch den direkten Vergleich gegen den VfB gewonnen hat, feststellen.

Immer einen Tick zu spät dran

„Wir sind immer einen Tick zu spät gekommen“, analysierte Giglberger die ersten 30 Minuten. Bei den ersten beiden Toren von Janik Vieregg (4.) und Robin Ungerath (11.) liefen die Wasserburger ihren Gegenspielern im Rücken weg, das ist auf Landesliga-Niveau fatal. Dazu kam, dass der ansonsten so überragende VfB-Torwart Henrik Regitnig einen Horrortag zur Halloween-Nacht erwischt hatte: Beim ersten Tor ließ er einen Schuss nach vorne abprallen, beim zweiten unterlief er eine Flanke. Das 3:0 von Robin Ungerath (27.) war dann ein unhaltbarer Schuss.

Kurz vor der Pause erzwang Tobias Krause einen Foulelfmeter, den Moritz Sassmann zum 1:3 verwandelte (43.). Damit kam für die zweite Halbzeit noch einmal Hoffnung auf, das Match zu drehen. Richtig gut ins Spiel fanden die Hallbergmooser aber zu keinem Zeitpunkt. Schon im Vorfeld hatte man sich beim VfB darauf vorbereitet, dass der Platz schlecht zu bespielen sein würde.

Zweifelhafte Notbremse

Auch der Schiedsrichter erwischte nicht seinen besten Tag, wobei die Niederlage nicht an ihm lag. Die Rote Karte für Christian Wimmer wegen einer angeblichen Notbremse (61.) war schon sehr zweifelhaft. Im Video war zu sehen, dass Wimmer den Ball traf.

In Unterzahl wurde das Unterfangen an einem maximal frustrierenden Abend dann nahezu unmöglich. Es hätte aber auch ganz anders laufen können. Vor dem schnellen 0:1 hatte Daniel Müller die Chance, seine Hallbergmooser in Führung zu bringen. Er scheiterte jedoch alleine vor dem Keeper. Am Ende ging die Niederlage zum Rückrundenauftakt dann auch in Ordnung.