Schwache erste Hälfte, dann die Chancen nicht genutzt

Wernsdorf nimmt aufgrund seiner stärkeren ersten Halbzeit inclus. Dreitorevorsprung und besserer Abschlusseffizienz die Punkte aus Hohenleipisch mit und bleibt mit dem vierten Sieg in Folge auf Erfolgskurs. Die Platzherren präsentierten sich im ersten Durchgang hinten zu anfällig und es fehlte die Spannung, wobei auch der schnelle Ausgleich zunächst keine Besserung bewirkte. Ganz anders trat die VfB-Elf nach der Pause auf, war die bessere Mannschaft und nach dem zweiten Treffer lag das Anschlusstor in der Luft, aber einige teils Riesen-Möglichkeiten wurden ausgelassen und man scheiterte an der Latte und Wernsdorfs Keeper. Selbst nach dem Frankonen-Kontertor zum späteren Endstand gaben die Einheimischen nicht auf, hatten allerdings an diesem Abend auch nicht das nötige Spielglück und müssen die Niederlage am Ende hauptsächlich ihrer unbefriedigenden ersten Spielhälfte anlasten.

Der VfB startete etwas verkrampft in die Partie, aber nachdem beide Teams früh ihren ersten Torabschluss hatten, übernahmen die Gäste langsam die Kontrolle. Ein Wernsdorf-Eckball wurde abgewehrt, der zweite Ball landete auf der anderen Seite und die Hereingabe von rechts netzte Routinier Gordon Griebs per Kopf zu 0:1 ein. Nur drei Minuten später das gleiche Bild, nur diesmal köpfte Max Milz nach Eckstoß, der Ball ging aber drüber. Gleichwohl Wernsdorf mehr Spielfreude zeigte, kam Hohenleipisch ebenfalls vor das Tor und nach schöner Einzelleistung erzielte Leonard Kotte relativ flott den Ausgleich. Weiter lief der Ball in den Gäste-Reihen jedoch besser und nachdem Laurin Bormann einen Freistoß stark zur Ecke geklärt hatte (26.), tauchte Florian Vogt an der SV-Strafraugrenze auf, wurde im letzten Moment aber vehement beim Abschluss entscheidend gestört. Umso ärgerlicher aus VfB-Sicht, dass nach dieser guten Szene im Gegenzug das 1:2 fiel. Schlimmer noch, legte Wernsdorf vier Minuten später nach. Janek Müller scheiterte mit der letzten, aber sehr guten VfB-Offensivaktion von rechts am Tormann. Dagegen sorgte Griebsch im VfB-Strafraum zweimal für Unruhe und seinen Distanzschuss parierte Bormann stark (43.). In dieser Phase holten sich die Rand-Berliner fast alle zweiten Bälle und genau so traf schließlich Griebsch in der Nachspielzeit ungedeckt zum 1:4. Fraglos ein Dämpfer und so gingen die VfB-Spieler mit einem Dreitorerückstand in die Kabine. Den zweiten Abschnitt begannen die Platzherren wie ausgetauscht und hatten schnell Torchancen, jedoch wurde erst Müller allein auf den Keeper zulaufend etwas zu weit nach außen getrieben (49.) und dann hatte der nimmermüde Tom Richter Pech, als sein Ball die Oberkante der Latte streifte (54.). Hohenleipisch war am Drücker, musste aber stets mit Wernsdorf-Kontern rechnen, hatte einmal auch Glück, dass der Ball von der Hohenleipischer Querlatte vor die Torlinie prallte (56.).