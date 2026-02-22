Schwabsburg jubelt beim Topduell, 4:4 zwischen 1817 und Oppenheim Torreich verliefen die beiden Nachholpartien in der A-Klasse Mainz-Bingen von Michael Heinze · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Kein Durchkommen: Der Schwabsburger Michael Mader (am Ball) behauptet sich im Zweikampf. Foto: Stephan Hahne - Archiv

Mainz-Bingen. Die A-Klasse Mainz-Bingen kehrt torreich zurück: Der FC Schwabsburg schlägt den FC Aksu mit 5:2, beim 4:4 des TV 1817 Mainz gegen den FSV Oppenheim gibt es neben acht Treffern auch gleich zwei Platzverweise.

Heute, 15:00 Uhr TV 1817 Mainz TV 1817 Mainz FSV Oppenheim Oppenheim 4 4 Abpfiff „Wir haben die ersten 15 Minuten total verschlafen und durch individuelle Fehler drei Tore des Gegners ermöglicht", ärgerte sich MTV-Coach Sven Giese. „Danach haben wir Moral gezeigt." Nach der roten Karte gegen Theo Neumaier wegen Notbremse (60.) und Gelb-Rot gegen Lias Thomas (81.) kassierte 1817 durch einen umstrittenen Elfer noch das 4:4.

Tore: 0:1 Muhammed Tasdemir (6.) 0:2 Joel Ginesta (10.) 1:2 Emil Neumaier (12.), 1:3 Tasdemir (15.), 2:3 Tim Reske (20.), 3:3 Emil Neumaier (35.), 4:3 Alessio Granvillano (64.), 4:4 Justin Scheller (90.+3, Foulelfer). Zuschauer: 50.