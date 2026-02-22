 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Schwabsburg jubelt beim Topduell, 4:4 zwischen 1817 und Oppenheim

Torreich verliefen die beiden Nachholpartien in der A-Klasse Mainz-Bingen

Kein Durchkommen: Der Schwabsburger Michael Mader (am Ball) behauptet sich im Zweikampf. Foto: Stephan Hahne - Archiv
Mainz-Bingen. Die A-Klasse Mainz-Bingen kehrt torreich zurück: Der FC Schwabsburg schlägt den FC Aksu mit 5:2, beim 4:4 des TV 1817 Mainz gegen den FSV Oppenheim gibt es neben acht Treffern auch gleich zwei Platzverweise.

„Wir haben die ersten 15 Minuten total verschlafen und durch individuelle Fehler drei Tore des Gegners ermöglicht“, ärgerte sich MTV-Coach Sven Giese. „Danach haben wir Moral gezeigt.“ Nach der roten Karte gegen Theo Neumaier wegen Notbremse (60.) und Gelb-Rot gegen Lias Thomas (81.) kassierte 1817 durch einen umstrittenen Elfer noch das 4:4.

Tore: 0:1 Muhammed Tasdemir (6.) 0:2 Joel Ginesta (10.) 1:2 Emil Neumaier (12.), 1:3 Tasdemir (15.), 2:3 Tim Reske (20.), 3:3 Emil Neumaier (35.), 4:3 Alessio Granvillano (64.), 4:4 Justin Scheller (90.+3, Foulelfer). Zuschauer: 50.

„Ein wildes Spiel“, berichtete FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Der Wind hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir haben schwer reingefunden, das wurde aber von Minute zu Minute besser – wir haben eine super Partie abgeliefert.“

Tore: 0:1 Lirion Aliu (3., Handelfer), 1:1 Eigentor Mounir El Abdaoui (9.), 2:1 Niklas Becker (16.), 2:2 Duilio Turini (36.), 3:2, 4:2 Becker (62., 64.), 5:2 Justin Grimes (82.). Zuschauer: 80.