Schwabsberg startet dominant, Bettringen mit zehn Mann zum Zittersieg

Die DJK Schwabsberg-Buch legte vor heimischer Kulisse einen wahren Traumstart hin und ließ der TSG Schnaitheim beim 6:1 keine Chance. Vor 80 Zuschauern eröffnete Johannes Eckl in der 15. Minute den Torreigen, ehe Marius Kopp mit einem Doppelpack (34., 43.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Zwar verkürzte Matteo Gammaro kurz nach der Pause (48.), doch erneut Marius Kopp (57.) sowie Sven Frank mit zwei Treffern (65., 89.) machten den Kantersieg perfekt. Damit setzt die DJK Schwabsberg-Buch bereits am ersten Spieltag ein deutliches Ausrufezeichen und führt die Tabelle souverän an, während die TSG Schnaitheim als Aufsteiger hart auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde.

Die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzte sich in einem intensiven Spiel mit 2:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen durch. Mathis Schmid brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, doch Timo Frank drehte die Partie mit seinen Treffern in der 24. und 79. Minute. Besonders bitter für die Gäste: In der 86. Minute scheiterte Mathis Schmid per Handelfmeter an Torwart Marius Ulmer. Damit reiht sich die TSG II mit drei Punkten in der oberen Tabellenhälfte ein, während die SG Heldenfingen/Heuchlingen ohne Zähler in die Saison startet.

Der TSV Böbingen untermauerte gleich zum Auftakt seine Ambitionen. Nach torloser erster Halbzeit stellte Timo Ziegler in der 47. Minute die Weichen. Milos Cutic (78.) und Benedikt Sachsenmaier (81.) sorgten für den deutlichen Endstand. Während der Aufsteiger TSV Böbingen damit perfekt in die Saison startet, muss der FC Durlangen schon früh gegen den Abwärtssog ankämpfen.

Die TSG Nattheim ließ keine Zweifel an ihrer Stärke und bezwang die Sportfreunde Lorch souverän mit 3:0. Bereits nach zehn Minuten eröffnete Tim Eichhorn den Torreigen, ehe Sergen Demiröz (26.) und Fabian Horsch (45.) nachlegten. Damit untermauerte Nattheim gleich zu Beginn seine Ambitionen auf die vorderen Tabellenplätze. Die Sportfreunde Lorch hingegen müssen sich nach diesem klaren Fehlstart neu sortieren.

Der TV Neuler lieferte dem 1. FC Germania Bargau einen offenen Schlagabtausch, musste sich aber am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Benjamin Klement traf in der 27. Minute zur Führung der Gäste, ehe Benjamin Karasch (79.) ausglich. Nur eine Minute später stellte Yeison Erhard mit seinem Treffer (80.) die Weichen für Bargau, ehe er in der 90. Minute endgültig den Deckel draufsetzte. Bitter für Neuler: Hannes Nagel sah in der 70. Minute nach Foulspiel die Rote Karte. Bargau setzt sich damit in der Spitzengruppe fest, während Neuler im Tabellenkeller steht.

Das Duell des Aufsteigers gegen den Absteiger war hart umkämpft, am Ende jubelte die SG Bettringen. Tim Koffler erzielte in der 50. Minute das Tor des Tages. Zwar musste Bettringen in der 84. Minute noch den Platzverweis von Mario Schmid (Gelb-Rot) verkraften, brachte die Führung aber über die Zeit. Für den SSV Aalen blieb es beim unglücklichen Auftakt ohne Punkte.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen erlebte einen Traumstart. Lange sah es nach einem torlosen Spiel aus, ehe Alexander Vaas in der 85. Minute den Bann brach. Alexander Salinger (87.) und Robin May (90.+5) erhöhten in der Schlussphase. Damit steht die SGM Tannhausen/Stödtlen mit drei Punkten im oberen Tabellendrittel, während der TSV Hüttlingen die Heimreise mit einer klaren Niederlage antrat.

Dank David Weisensee feierte der FV 08 Unterkochen einen erfolgreichen Saisonauftakt. Der Stürmer traf in der 78. und 82. Minute doppelt und stellte den Sieg über die Sportfreunde Dorfmerkingen II sicher. Die Gastgeber stehen damit in der Spitzengruppe, während Dorfmerkingen II nach der Niederlage im Tabellenkeller rangiert.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________