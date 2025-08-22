 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Uwe Antoni

Schwabsberg-Buch will nachlegen, wie reagiert Schnaitheim auf das 1:6?

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 2. Spieltags

Die Bezirksliga Ostwürttemberg steht vor einem packenden zweiten Spieltag. Die SG Bettringen will nach dem knappen Auftaktsieg gegen den TV Neuler nachlegen, während Germania Bargau und die TSG Nattheim im absoluten Topspiel der Woche aufeinandertreffen. Die Sportfreunde Lorch und der FC Durlangen kämpfen um die ersten Punkte, Böbingen und Hofherrnweiler II wollen ihre makellosen Starts fortsetzen.

---

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
15:00

Die SG Bettringen will nach dem 1:0-Erfolg beim SSV Aalen vor heimischem Publikum den perfekten Start. Gegner TV Neuler musste sich Germania Bargau mit 1:3 geschlagen geben und steht schon früh etwas unter Zugzwang.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
15:00

Hier trifft geballte Offensivkraft aufeinander: Bargau besiegte den TV Neuler mit 3:1, die TSG Nattheim schickte die Sportfreunde Lorch mit 3:0 nach Hause. Beide Teams haben die Tabellenspitze im Blick – Bargau steht auf Platz fünf, Nattheim auf Rang zwei. Die Partie verspricht Tore.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
15:00live

Beide Mannschaften haben ihren Auftakt deutlich verloren: Lorch mit 0:3 in Nattheim, Durlangen mit 0:3 gegen Aufsteiger Böbingen. Für beide gilt: eine weitere Niederlage würde ein frühes Abrutschen in die Abstiegszone bedeuten. Emotionen und Kampfgeist werden hier entscheidend sein.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
15:00

Der TSV Böbingen startete mit einem 3:0 in Durlangen furios in die Saison und will diesen Schwung mitnehmen. Hofherrnweiler II überzeugte beim 2:1 gegen Heldenfingen/Heuchlingen ebenfalls und liegt gleichauf mit Böbingen. Ein Sieg würde beiden Mannschaften den Weg in die Spitzengruppe ebnen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
15:00

Tabellenführer DJK Schwabsberg-Buch glänzte am ersten Spieltag mit einem 6:1-Kantersieg gegen die TSG Schnaitheim. Nun kommt mit dem FV 08 Unterkochen ein Gegner, der beim 2:0 über Dorfmerkingen II ebenfalls Selbstvertrauen tankte.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
15:00

Die TSG Schnaitheim kassierte als Aufsteiger mit 1:6 bei Schwabsberg-Buch eine herbe Abreibung. Besser machte es die SGM Tannhausen/Stödtlen, die mit 3:0 gegen den TSV Hüttlingen ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstrich. Für Schnaitheim ist das Heimspiel eine Bewährungsprobe, während Tannhausen/Stödtlen den Anschluss zur Spitze halten will.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
15:00live

Beide Aufsteiger warten noch auf ihren ersten Punkt: Hüttlingen verlor 0:3 in Tannhausen, der SSV Aalen musste sich Bettringen mit 0:1 geschlagen geben. Der Sieger kann durchatmen, der Verlierer steckt früh im Tabellenkeller fest.

22.8.2025, 16:00 Uhr
Nicolas BläseAutor