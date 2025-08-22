Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Uwe Antoni
Schwabsberg-Buch will nachlegen, wie reagiert Schnaitheim auf das 1:6?
Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 2. Spieltags
Die Bezirksliga Ostwürttemberg steht vor einem packenden zweiten Spieltag. Die SG Bettringen will nach dem knappen Auftaktsieg gegen den TV Neuler nachlegen, während Germania Bargau und die TSG Nattheim im absoluten Topspiel der Woche aufeinandertreffen. Die Sportfreunde Lorch und der FC Durlangen kämpfen um die ersten Punkte, Böbingen und Hofherrnweiler II wollen ihre makellosen Starts fortsetzen.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Die SG Bettringen will nach dem 1:0-Erfolg beim SSV Aalen vor heimischem Publikum den perfekten Start. Gegner TV Neuler musste sich Germania Bargau mit 1:3 geschlagen geben und steht schon früh etwas unter Zugzwang.
Hier trifft geballte Offensivkraft aufeinander: Bargau besiegte den TV Neuler mit 3:1, die TSG Nattheim schickte die Sportfreunde Lorch mit 3:0 nach Hause. Beide Teams haben die Tabellenspitze im Blick – Bargau steht auf Platz fünf, Nattheim auf Rang zwei. Die Partie verspricht Tore.
Beide Mannschaften haben ihren Auftakt deutlich verloren: Lorch mit 0:3 in Nattheim, Durlangen mit 0:3 gegen Aufsteiger Böbingen. Für beide gilt: eine weitere Niederlage würde ein frühes Abrutschen in die Abstiegszone bedeuten. Emotionen und Kampfgeist werden hier entscheidend sein.
Der TSV Böbingen startete mit einem 3:0 in Durlangen furios in die Saison und will diesen Schwung mitnehmen. Hofherrnweiler II überzeugte beim 2:1 gegen Heldenfingen/Heuchlingen ebenfalls und liegt gleichauf mit Böbingen. Ein Sieg würde beiden Mannschaften den Weg in die Spitzengruppe ebnen.
Tabellenführer DJK Schwabsberg-Buch glänzte am ersten Spieltag mit einem 6:1-Kantersieg gegen die TSG Schnaitheim. Nun kommt mit dem FV 08 Unterkochen ein Gegner, der beim 2:0 über Dorfmerkingen II ebenfalls Selbstvertrauen tankte.
Die TSG Schnaitheim kassierte als Aufsteiger mit 1:6 bei Schwabsberg-Buch eine herbe Abreibung. Besser machte es die SGM Tannhausen/Stödtlen, die mit 3:0 gegen den TSV Hüttlingen ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstrich. Für Schnaitheim ist das Heimspiel eine Bewährungsprobe, während Tannhausen/Stödtlen den Anschluss zur Spitze halten will.
Beide Aufsteiger warten noch auf ihren ersten Punkt: Hüttlingen verlor 0:3 in Tannhausen, der SSV Aalen musste sich Bettringen mit 0:1 geschlagen geben. Der Sieger kann durchatmen, der Verlierer steckt früh im Tabellenkeller fest.