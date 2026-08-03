Schwabmünchner Rumpftruppe verkauft sich gut

– Foto: Christian Kruppe

Der TSV Schwabmünchen wartet weiter auf den ersten Punkt in der Fußball-Bayernliga. Beim FC Pipinsried war der Aufsteiger so nah drin, wie noch nie in dieser Saison. Doch am Ende mussten die dezimierten Schwarz-Weißen, Trainer Emanuel Baum musste auf zwölf Spieler verzichten, mit leeren Händen vom Platz schleichen.

Die Vorzeichen für einen Erfolg im Dachauer Hinterland waren denkbar schlecht. Mit nur einem „gelernten“ Außenverteidiger auf dem Spielfeld und kaum Alternativen fürs Mittelfeld auf der Bank gingen die Schwabmünchner in die Partie. Simon Paulus und Benedikt Berger, die beiden in der Vorsaison fast komplett ausfielen, mussten von Beginn an ran.

Pipinsrieds erster guter Angriff sitzt – Schwabmünchen gleicht kurios aus

Die Partie startete flott, Schwabmünchen zeigte sich engagiert und zielstrebig. Doch jubeln durften erst einmal die Gastgeber. Der erste gute Angriff des FCP führte direkt zum 1:0 (8.). Doch Schwabmünchen zeigte sich wenig geschockt und setzte immer wieder offensive Akzente. Nur eines blieb vorerst aus: ein Torerfolg. Nach 18 Minuten waren die Gäste kurz vor dem Ausgleich, doch ein feiner Schlenzer von Maik Uhde tropfte nur auf die Latte. Kurz danach fiel das 1:1 dann doch. Nachdem Maik Uhde im Strafraum gelegt wurde, trat Maximilian Krist zum Elfmeter an, scheiterte jedoch an FC-Torhüter Enrique Bösl, der auch den Nachschuss von Achim Speiser parieren konnte, gegen den zweiten Nachschuss von Maik Uhde dann aber machtlos war. In der Folgezeit entwickelte sich phasenweise ein offener Schlagabtausch, in dem sich vor allem beide Torhüter auszeichnen konnten, wobei Lasse Holthuis auf Schwabmünchner Seite mehr glänzen durfte.

„Die erste Viertelstunde ging klar an Pipinsried, danach war es eine offene Angelegenheit“, urteilte TSV-Trainer Emanuel Baum über die erste Hälfte. Sein Gegenüber Roman Langer stimmte ihm zu und ergänzte: „Phasenweise war es wild.“ Das Urteil der beiden Trainer fasst die ersten 45 Minuten gut zusammen, die richtig gute Unterhaltung boten und vor allem den Schwabmünchnern Hoffnung machten.