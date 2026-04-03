Schwabmünchen will Siegeserie aufbauen

– Foto: Nadine Kruppe

Nach dem 3:0-Erfolg gegen Oberweikertshofen konnte man beim TSV Schwabmünchen durchatmen. "Das war in allen Bereichen eine Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Spielen", So Sebastian Deutscher, der weiterhin zusammen mit Luckmann Abdallah den erkrankten Chef-Trainer Emanuel Baum vertritt. Nun gilt es für die Schwabmünchner gegen Aystetten (Samstag, 15 Uhr, Wehrmann Arena, Schiedsrichter Raffael Dauner, FC Phönix München) "dran zu bleiben", wie es Deutscher bezeichnet.

Nachdem Kontrahent Durach erneut verloren hat, gilt es für die Schwabmünchner mit einem Erfolg gegen Aystetten diese Vorlage zu nutzen. Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht, denn der Spitzenreiter hat sich stabilisiert.

Dabei erwartet Deutscher keine leichte Partie: "Wie Oberweikertshofen kämpft auch Aystetten um den Klassenerhalt. Die werden alles geben. Vergangene Woche war gut zu sehen, wie das wird." Damit meint der Trainer vor allem die defensive Spielweise der Oberweikertshofer mit einer Fünferkette. "Aber die Mannschaft hat nicht aufgegeben, Willen und Gier gezeigt. So muss es auch am Samstag sein", ergänzt er. Für Deutscher geht es auch in Aystetten nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen. "Wir wollen die Punkte. Und die müssen erarbeitet werden", stellt er klar. Zugute kommt den Schwabmünchnern, dass bis auf Tim Heckmeier der ganze Kader zur Verfügung steht. "Das ist gut. Vor allem, weil es so einen gewissen Konkurrenzdruck schafft", sagt Deutscher, der guter Dinge ist, dass die Mannschaft auf der Leistung aus der Vorwoche aufbaut. "Drei Tore geschossen, keines kassiert. Das war nicht schlecht und ist eine gute Grundlage", hofft er.

Dass die Schwabmünchner die Aufgabe Aystetten ernst nehmen, zeigt auch die Trainingsplanung. Denn selbst am Freitag steht die Mannschaft trotz Feiertag nochmal auf dem Platz, um sich für die Partie vorzubereiten.