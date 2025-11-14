– Foto: Nadine Kruppe

Schwabmünchen will Erfolgsserie weiter fortsetzen Der Spitzenreiter trifft beim der zweiten Mannschaft auf einen alten Bekannten. TSV-Trainer Baum wagt einen mutigen Tipp Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest TSV Rain FC Sonthofen Memmingen II TSV Aindling + 14 weitere

"Er läuft und läuft und läuft.." Was früher mal ein Werbeslogan eines Reifenherstellers war, trifft derzeit auf den TSV Schwabmünchen zu. Der Landesligaspitzenreiter ist nicht zu bremsen, hat bislang keines seiner 19 Ligaspiele verloren. Somit sind die Schwarz-Weißen das Maß aller Dinge - in allen fünf bayerischen Landesligen. Am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen (13 Uhr, BBZ-Stadion, Schiedsrichter Hirad Aurahman, FC Puchheim) soll diese Serie weiter ausgebaut werden. In Memmingen treffen die Schwabmünchner auf einen alten Bekannten. Denn seit sieben Partien steht Esad Kahric an der Seitenlinie der Allgäuer. Kahric hat die Schwabmünchner 54 Spiele lang trainiert und hat seitdem einen guten Ruf an der Singold. Doch während er beim TSV erfolgreich war, läuft es in Memmingen noch nicht rund. Sieben Punkte aus sieben Spielen wurden unter Esad Kahric geholt, die Allgäuer stehen derzeit auf einem Relegationsplatz.

Mit guter Laune die nächste Aufgabe meistern Für TSV-Trainer Emanuel Baum ist die Aufgabenstellung klar. "Wir wollen gewinnen", fordert er. Und mit Blick auf dem Umstand, dass die beiden ersten Rückrundenpartien der Schwabmünchner dasselbe Ergebnis hatten, wie die Hinrundenspiele wagt er auch einen Tipp: "Das geht mit 3:0 an uns", prophezeit er und lacht. Um gleich nachzuschieben: "Das wäre natürlich optimal." Aber auch Baum weiss, dass es mit jedem Spiel schwerer wird, die Serie fortzusetzen. "Je mehr wir gewinnen, desto mehr will uns die Konkurrenz schlagen", weiß er.