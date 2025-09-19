– Foto: Nadine Kruppe

Schwabmünchen will Erfolgsrekord weiter ausbauen Beim Schlusslicht Ehekirchen winkt das zwölfte ungeschlagene Spiel in Folge. Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Schwabmünch. Ehekirchen

Elf Spiele, neuen Siege, zwei Unentschieden, 29 Punkte. Der Schwabmünchner Start in die Landesliga ist mittlerweile historisch gut. Ein ähnlich guter Start gelang vor 20 Jahren, damals in der Bezirksliga Schwaben Süd. Da wurden die Schwarz-Weißen am Ende Meister. Seinerzeit mit als Spieler dabei war der jetzige Co-Trainer Sebastian Deutscher. Diese Erfolgsserie wollen die Schwabmünchner, geht es nach Trainer Emanuel Baum, noch weiter ausbauen. „Es gibt keinen Grund, dass die Serie reißen sollte“, zeigt sich der Trainer optimistisch. Am Sonntag geht es zum Schlusslicht Ehekirchen (17 Uhr, Schiedsrichter Noel Gabler, DJK Eichelberg/Neukirchen). Zumindest auf dem Papier ist dort der Ausbau der Serie möglich.

Trotz Favoritenrolle mahnt der Trainer zur Vorsicht Auch wenn die beiden Kontrahenten am späten Nachmittag 21 Punkte trennen, tritt TSV-Trainer Emanuel Baum ein wenig auf die Euphoriebremse. „Die Tabellensituation sagt nicht viel aus. Ehekirchen hat mit dem Sieg gegen Durach gezeigt, dass die gefährlich sind“, so der Trainer. Und auch die erste Hälfte gegen Cosmos Aystetten in der vergangenen Woche hat gezeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn der viel zitierte Schlendrian einkehrt. „Da waren wir ab und an zu lasch, haben das zu locker genommen“, bilanziert Baum.