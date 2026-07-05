Schwabmünchen siegt im Pokal Der Aufsteiger zeigt im Pokalduell gegen Pipinsried eine reife Leistung und siegt verdient. Vor der Partie gab es schlechte Nachrichten für die Schwabmünchner. von Christian Kruppe · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

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Der Jubel der Schwabmünchner nach dem 2:1-Sieg im Pokal gegen den FC Pipinsried war verhalten. Zum einen wohl, weil die Partie einiges an Kraft gekostet hat, zum anderen auch, weil klar war, dass schon zum Saisonstart eine weitere englische Woche ansteht. Denn die nächste Runde im Pokalwettbewerb findet statt des ersten Spieltags statt, der Gegner wird am 10. Juli ausgelost. Die Auftaktpartie gegen Kottern findet am Dienstag, 21. Juli, im Allgäu statt, was nicht unbedingt auf Freude im Schwabmünchner Lager stößt. Das Spiel selbst war der erwartete Gradmesser für den Aufsteiger, das Fazit positiv. „Ich habe nicht erwartet, dass wir so viel Ballbesitz haben“, stellte TSV-Trainer Emanuel Baum nach der Partie fest. Nach einer durchaus ausgeglichenen ersten Hälfte waren die Schwabmünchner im zweiten Spielabschnitt lange Zeit spielbestimmend.

Pokalderby: Erster Schwabmünchner Fehler führt zur Gästeführung Die Gäste in Blau-Gelb kamen etwas besser in die Partie, hatten mehr vom Spiel. Torgelegenheiten blieben in den ersten Minuten jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Schwabmünchen präsentierte sich nach 13 Minuten einmal unsortiert und musste prompt einen Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Freistoß nahe der Mittellinie verloren die Gastgeber die Zuordnung, Pipinsried nutzte dies clever aus und ging in Führung. In der Folgezeit entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Nach gut einer halben Stunde wurde der TSV immer stärker und konnte die ersten Abschlussversuche für sich verbuchen. Es dauerte jedoch bis zur 45. Minute, ehe die Gastgeber jubeln konnten. Der erneut auffällige Matteo Di Maggio wurde im Strafraum von den Beinen geholt und Maxi Krist verwandelte den daraus resultierenden Elfmeter. So setzte er ein erstes Ausrufezeichen im Duell gegen seinen Bruder Benjamin auf Pipinsrieder Seite.